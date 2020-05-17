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Власти Крыма разрешат рыбачить с 18 мая

14:23 воскресенье, 17 мая 2020

Ограничения на рыбалку будут сняты в Республике Крым с 18 мая.

Об этом сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, передает пресс-служба министерства.

«С 18 мая 2020 года будет разрешено любительское рыболовство на внутренних водных объектах, находящихся в аренде у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», – сообщил Рюмшин.

При этом он напомнил, что на водных объектах рыбохозяйственного значения общего доступа до 31 мая действует нерестовый запрет на осуществление любительского лова.

Рюмшин также подчеркнул, что рыбоводные хозяйства смогут начать реализацию своей продукции «с крючка», а граждане – заниматься любительской рыбалкой. Все это будет возможно при соблюдении всех санитарных норм, так как на территории Крыма продолжает действовать режим повышенной готовности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

С начала года в Крыму выращено почти 1600 тонн рыбы. За первый квартал 2020 года в Крыму выращено почти 1600 тонн товарной рыбы и других объектов промышленного рыбоводства.

В ФСБ заявили, что будут внимательно следить за ялтинскими рыбаками. Уже в первые дни после отмены запрета ловить рыбу в акватории Ялтинского морского торгового порта были выявлены граждане, использующие запрещенные способы рыбалки и незаконные орудия лова.

Браконьеры вышли за добычей в Ялте сразу после снятия запрета на любительский лов. Браконьеры были выявлены на набережной Ялты в первые же дни после снятия 28 февраля запрета на любительский лов рыбы.

Власти рассказали какую рыбу теперь можно ловить крымчанам. Камбала-калкан запрещена к вылову в Азовском море, а пеленгаса лучше ловить в районе Темрюка.

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