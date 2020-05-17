Коронавирус в Крыму
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Власти Крыма разрешат рыбачить с 18 мая
Ограничения на рыбалку будут сняты в Республике Крым с 18 мая.
Об этом сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, передает пресс-служба министерства.
«С 18 мая 2020 года будет разрешено любительское рыболовство на внутренних водных объектах, находящихся в аренде у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», – сообщил Рюмшин.
При этом он напомнил, что на водных объектах рыбохозяйственного значения общего доступа до 31 мая действует нерестовый запрет на осуществление любительского лова.
Рюмшин также подчеркнул, что рыбоводные хозяйства смогут начать реализацию своей продукции «с крючка», а граждане – заниматься любительской рыбалкой. Все это будет возможно при соблюдении всех санитарных норм, так как на территории Крыма продолжает действовать режим повышенной готовности.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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