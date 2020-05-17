Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Москве от коронавируса умер защитник севастопольской природы ● В Севастополе 15 июня обещают открыть пляжный сезон ● В Крыму пенсионеров уличили в тотальном непослушании ● Девять детей в Крыму заражены COVID-19 ● Еще два предприятия в Крыму закрыли за нарушения правил работы
Власти Крыма попросили правительство РФ помочь местным предпринимателям
Правительство Крыма обратилось в федеральный центр с просьбой о помощи для тех крымских предприятий, которые не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей в связи с коронавирусом и не могут претендовать на господдержку.
Об этом со ссылкой на вице-премьера – министра финансов Крыма Ирину Кивико сообщила пресс-служба министерства экономического развития Крыма.
«В условиях «повышенной готовности» в республике приостановили работу многие предприятия, однако по основному ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) не все из них попали в перечень наиболее пострадавших в связи с коронавирусом отраслей, – пояснила Кивико. – При этом бизнес не работал или не работает до сих пор, что, естественно, сказалось на его состоянии. Заработные платы, аренда, коммунальные платежи и другие расходы ощутимы для них как никогда».
По ее словам, обращение уже подано в адрес федерального правительства. Его рассмотрение ожидается в ближайшее время.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года для индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В магазинах Крыма посетителям предлагали обработать руки средством для мытья стекол. Глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская перечислила основные нарушения режима, которые допускают субъекты хозяйствования, приступившие к работе.
С 18 мая крымчане смогут сменить оператора мобильной связи сохранив номер. С 18 мая 2020 года жители Республики Крым смогут воспользоваться услугой MNP для абонентов мобильной сети с кодом 978.
Коронакризис в Крыму: какие предприятия не откроются 18 мая. С начала следующей недели большая часть предприятий республики возобновят работы, однако работники десятков сфер останутся на самоизоляции.
В Ялте выявили сотню торговых точек, не соблюдающих санитарные нормы. Мониторинг соблюдения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в ялтинском регионе выявил нарушителей.
В Крыму девять новых заболевших
По состоянию на утро 17 мая в Крыму диагностировали 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В Севастополе отменен режим обязательной самоизоляции
Режим обязательной самоизоляции в Севастополе отменили с 18 мая. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба.
Когда в Крыму может начаться купальный сезон
Купальный сезон на полуострове может начаться с 25 мая, так как к этому времени температура воды в Черном и Азовском морях может прогреться до +18…+20 градусов.
Природа наступает: к домам крымчан подбираются зайцы, змеи и скорпионы
Почти двухмесячный период самоизоляции, отсутствие туристов, закрытые парки, популярные туристические маршруты и леса в целом «перезагрузили» крымскую природу.
14 мая
В магазинах Крыма посетителям предлагали обработать руки средством для мытья стекол
Глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская перечислила основные нарушения режима, которые допускают субъекты хозяйствования, приступившие к работе.