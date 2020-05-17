Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +20
море +14

Коронавирус в Крыму

Власти Крыма попросили правительство РФ помочь местным предпринимателям

09:31 воскресенье, 17 мая 2020

Правительство Крыма обратилось в федеральный центр с просьбой о помощи для тех крымских предприятий, которые не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей в связи с коронавирусом и не могут претендовать на господдержку.

Об этом со ссылкой на вице-премьера – министра финансов Крыма Ирину Кивико сообщила пресс-служба министерства экономического развития Крыма.

«В условиях «повышенной готовности» в республике приостановили работу многие предприятия, однако по основному ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) не все из них попали в перечень наиболее пострадавших в связи с коронавирусом отраслей, – пояснила Кивико. – При этом бизнес не работал или не работает до сих пор, что, естественно, сказалось на его состоянии. Заработные платы, аренда, коммунальные платежи и другие расходы ощутимы для них как никогда».

По ее словам, обращение уже подано в адрес федерального правительства. Его рассмотрение ожидается в ближайшее время.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за второй квартал 2020 года для индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В магазинах Крыма посетителям предлагали обработать руки средством для мытья стекол. Глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская перечислила основные нарушения режима, которые допускают субъекты хозяйствования, приступившие к работе.

С 18 мая крымчане смогут сменить оператора мобильной связи сохранив номер. С 18 мая 2020 года жители Республики Крым смогут воспользоваться услугой MNP для абонентов мобильной сети с кодом 978.

Коронакризис в Крыму: какие предприятия не откроются 18 мая. С начала следующей недели большая часть предприятий республики возобновят работы, однако работники десятков сфер останутся на самоизоляции.

В Ялте выявили сотню торговых точек, не соблюдающих санитарные нормы. Мониторинг соблюдения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в ялтинском регионе выявил нарушителей.

Коронавирус в Крыму
В Крыму девять новых заболевших

В Крыму девять новых заболевших

По состоянию на утро 17 мая в Крыму диагностировали 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе отменен режим обязательной самоизоляции

В Севастополе отменен режим обязательной самоизоляции

Режим обязательной самоизоляции в Севастополе отменили с 18 мая. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба.

Курортный сезон
Когда в Крыму может начаться купальный сезон

Когда в Крыму может начаться купальный сезон

Купальный сезон на полуострове может начаться с 25 мая, так как к этому времени температура воды в Черном и Азовском морях может прогреться до +18…+20 градусов.

Коронавирус в Крыму
В магазинах Крыма посетителям предлагали обработать руки средством для мытья стекол

В магазинах Крыма посетителям предлагали обработать руки средством для мытья стекол

Глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская перечислила основные нарушения режима, которые допускают субъекты хозяйствования, приступившие к работе.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации