Власти Крыма попросили правительство РФ помочь местным предпринимателям

Правительство Крыма обратилось в федеральный центр с просьбой о помощи для тех крымских предприятий, которые не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей в связи с коронавирусом и не могут претендовать на господдержку.

Об этом со ссылкой на вице-премьера – министра финансов Крыма Ирину Кивико сообщила пресс-служба министерства экономического развития Крыма.

«В условиях «повышенной готовности» в республике приостановили работу многие предприятия, однако по основному ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) не все из них попали в перечень наиболее пострадавших в связи с коронавирусом отраслей, – пояснила Кивико. – При этом бизнес не работал или не работает до сих пор, что, естественно, сказалось на его состоянии. Заработные платы, аренда, коммунальные платежи и другие расходы ощутимы для них как никогда».

По ее словам, обращение уже подано в адрес федерального правительства. Его рассмотрение ожидается в ближайшее время.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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