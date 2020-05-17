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Коронавирус в Крыму

Вирусолог думает, что тотальная вакцинация от коронавируса не нужна

19:16 воскресенье, 17 мая 2020
Вирусолог думает, что тотальная вакцинация от коронавируса не нужна

фото © pixabay.com

Ведущий немецкий вирусолог, президент Института имени Роберта Коха Лотар Вилер не видит оснований для всеобщей вакцинации граждан от коронавируса после разработки соответствующего препарата.

«У нас нет повода думать об обязательной вакцинации», - приводит слова Вилера агентство NDR.

При этом специалист отметил, что считает граждан Германии «достаточно умными для того, чтобы понять, что вакцина укрепит их здоровье».

По словам Вилера, когда безопасная и эффективная вакцина будет разработана, следует определить группы населения, которым она будет вводиться.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал, что вакциона от коронавируса в России будет создана к концу лета этого года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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