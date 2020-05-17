Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Хроники коронавируса: сводка по числу заболевших в Севастополе ● В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом ● Моряки Севастополя не могут уйти в рейсы из-за коронавируса ● В Крыму девять новых заболевших ● Власти Крыма попросили правительство РФ помочь местным предпринимателям
«Вели себя по-свински»: Аксенов о приехавших из Узбекистана крымчанах
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Группа крымчан, вернувшихся на полуостров из Узбекистана, грубо протестовала против их помещения в обсерватор.
Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
«Вчера группа, которая вернулась из Узбекистана, говорят, вела себя по-свински, мягко говоря, по-хамски… Оскорбляли, высказывались», – сказал Аксенов.
Глава РК также отметил, что подобное поведение может быть расценено правоохранителями как нарушение общественного порядка.
«Независимо от того, как себя ведут, если пытаются куда-то выйти, полиция (применяет) принудительные меры по полной программе, (может привлечь) и за нарушение общественного порядка, – подчеркнул он.
Как сообщалось, в апреле в Крым из Таиланда вернулась группа туристов, некоторые представители которой резко протестовали против помещения их в обсерватор под медицинское наблюдение.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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