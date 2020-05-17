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«Вели себя по-свински»: Аксенов о приехавших из Узбекистана крымчанах

12:28 воскресенье, 17 мая 2020
«Вели себя по-свински»: Аксенов о приехавших из Узбекистана крымчанах

фото © Википедия

Группа крымчан, вернувшихся на полуостров из Узбекистана, грубо протестовала против их помещения в обсерватор.

Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Вчера группа, которая вернулась из Узбекистана, говорят, вела себя по-свински, мягко говоря, по-хамски… Оскорбляли, высказывались», – сказал Аксенов.

Глава РК также отметил, что подобное поведение может быть расценено правоохранителями как нарушение общественного порядка.

«Независимо от того, как себя ведут, если пытаются куда-то выйти, полиция (применяет) принудительные меры по полной программе, (может привлечь) и за нарушение общественного порядка, – подчеркнул он.

Как сообщалось, в апреле в Крым из Таиланда вернулась группа туристов, некоторые представители которой резко протестовали против помещения их в обсерватор под медицинское наблюдение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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