Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма разрешат рыбачить с 18 мая ● С врачами и своим местом на улице: как в Крыму будут работать детсады ● «Вели себя по-свински»: Аксенов о приехавших из Узбекистана крымчанах ● Хроники коронавируса: сводка по числу заболевших в Севастополе ● В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом
В резервном фонде Совмина Крыма осталось 123,4 миллиона рублей
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Всего на этот год предусмотрено 400 миллионов рублей в резервном фонде, большая часть средств была направлена на мероприятия по предотвращению распространения на территории Республики Крым новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина РК.
По итогам 4 месяцев текущего года доходы крымского бюджета в полном объеме покрыли все необходимые расходные обязательства республики.
Как рассказала вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико, доходы республиканского бюджета составили более 56,1 млрд руб. (30,2% годовых назначений), в том числе собственные – 14,2 млрд руб., расходы – 50,1 млрд руб. (24,5% соответственно), что превысило прошлогодние показатели на 7,2 млрд руб. (на 14,6%) и 6,1 млрд руб. (на 13,8%) соответственно.
Наибольшие суммы собственных (налоговых и неналоговых) доходов мобилизованы следующими администраторами доходов бюджета республики: Управление федеральной налоговой службы по РК – 11,4 млрд руб. (более 80% общего объема собственных доходов и 28,6% к годовым назначениям) и Управление Федерального казначейства по РК – 1,8 млрд руб. (12,6% и 30,1% соответственно).
Также зампред доложила, что по состоянию на 1 мая остаток средств резервного фонда Совета министров РК составил 123,4 млн руб. из 400 млн руб., предусмотренных на этот год. Средства были направлены на непредвиденные расходы Министерству имущественных и земельных отношений РК (0,7 млн руб.) и Министерству топлива и энергетики РК (13,6 млн руб.), а также на мероприятия по предотвращению распространения на территории Республики Крым новой коронавирусной инфекции Министерству здравоохранения РК (243,1 млн руб.), Министерству транспорта РК (14,1 млн руб.) и Министерству строительства и архитектуры РК (5,1 млн руб.).
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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