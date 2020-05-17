Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +21
море +15

Коронавирус в Крыму

В резервном фонде Совмина Крыма осталось 123,4 миллиона рублей

14:48 воскресенье, 17 мая 2020
В резервном фонде Совмина Крыма осталось 123,4 миллиона рублей

фото © br.rbth.com

Всего на этот год предусмотрено 400 миллионов рублей в резервном фонде, большая часть средств была направлена на мероприятия по предотвращению распространения на территории Республики Крым новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина РК.

По итогам 4 месяцев текущего года доходы крымского бюджета в полном объеме покрыли все необходимые расходные обязательства республики.

Как рассказала вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико, доходы республиканского бюджета составили более 56,1 млрд руб. (30,2% годовых назначений), в том числе собственные – 14,2 млрд руб., расходы – 50,1 млрд руб. (24,5% соответственно), что превысило прошлогодние показатели на 7,2 млрд руб. (на 14,6%) и 6,1 млрд руб. (на 13,8%) соответственно.

Наибольшие суммы собственных (налоговых и неналоговых) доходов мобилизованы следующими администраторами доходов бюджета республики: Управление федеральной налоговой службы по РК – 11,4 млрд руб. (более 80% общего объема собственных доходов и 28,6% к годовым назначениям) и Управление Федерального казначейства по РК – 1,8 млрд руб. (12,6% и 30,1% соответственно).

Также зампред доложила, что по состоянию на 1 мая остаток средств резервного фонда Совета министров РК составил 123,4 млн руб. из 400 млн руб., предусмотренных на этот год. Средства были направлены на непредвиденные расходы Министерству имущественных и земельных отношений РК (0,7 млн руб.) и Министерству топлива и энергетики РК (13,6 млн руб.), а также на мероприятия по предотвращению распространения на территории Республики Крым новой коронавирусной инфекции Министерству здравоохранения РК (243,1 млн руб.), Министерству транспорта РК (14,1 млн руб.) и Министерству строительства и архитектуры РК (5,1 млн руб.).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму расширят перечень предприятий для помощи из бюджета. Власти республики добились расширения перечня пострадавших в период пандемии отраслей. Теперь большее количество предприятий могут рассчитывать на субсидии от государства.

В Севастополе более чем на 70 процентов подорожала овсянка. В Севастополе в течение объявленного режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса произошел скачок цен на овсянку.

Крым недосчитается 12 млрд рублей из-за ограничений по коронавирусу. Выпадающие доходы крымского бюджета достигнут 12 миллиардов рублей из-за введенных ограничений по нераспространению коронавируса.

Аксенов заявил о нехватке в Крыму средств на решение проблем с эпидемией. Глава Крыма Сергей Аксенов обратится в федеральный центр с просьбой о выделении республике дополнительных средств на предоставление мер поддержки, установленных в связи с режимом карантинных ограничений из-за COVID-19.

Коронавирус в Крыму
За что в Крыму полиция будет штрафовать граждан с 18 мая

За что в Крыму полиция будет штрафовать граждан с 18 мая

Крымская полиция с понедельника, 18 мая усилит контроль за соблюдением масочного режима и самоизоляцией лиц старше 65 лет.

Коронавирус в Крыму
Названо число «тяжелых» больных с коронавирусом в Крыму

Названо число «тяжелых» больных с коронавирусом в Крыму

По состоянию на 17 мая восемь пациентов с COVID-19 находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирус в Крыму
«Вели себя по-свински»: Аксенов о приехавших из Узбекистана крымчанах

«Вели себя по-свински»: Аксенов о приехавших из Узбекистана крымчанах

Группа крымчан, вернувшихся на полуостров из Узбекистана, грубо протестовала против их помещения в обсерватор.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе 15 июня обещают открыть пляжный сезон

В Севастополе 15 июня обещают открыть пляжный сезон

В Севастополе планируется открыть пляжный сезон. Это, по словам врио губернатора Михаила Развожаева, случится не раньше 15 июня.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации