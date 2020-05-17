В резервном фонде Совмина Крыма осталось 123,4 миллиона рублей

фото © br.rbth.com

Всего на этот год предусмотрено 400 миллионов рублей в резервном фонде, большая часть средств была направлена на мероприятия по предотвращению распространения на территории Республики Крым новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина РК.

По итогам 4 месяцев текущего года доходы крымского бюджета в полном объеме покрыли все необходимые расходные обязательства республики.

Как рассказала вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико, доходы республиканского бюджета составили более 56,1 млрд руб. (30,2% годовых назначений), в том числе собственные – 14,2 млрд руб., расходы – 50,1 млрд руб. (24,5% соответственно), что превысило прошлогодние показатели на 7,2 млрд руб. (на 14,6%) и 6,1 млрд руб. (на 13,8%) соответственно.

Наибольшие суммы собственных (налоговых и неналоговых) доходов мобилизованы следующими администраторами доходов бюджета республики: Управление федеральной налоговой службы по РК – 11,4 млрд руб. (более 80% общего объема собственных доходов и 28,6% к годовым назначениям) и Управление Федерального казначейства по РК – 1,8 млрд руб. (12,6% и 30,1% соответственно).

Также зампред доложила, что по состоянию на 1 мая остаток средств резервного фонда Совета министров РК составил 123,4 млн руб. из 400 млн руб., предусмотренных на этот год. Средства были направлены на непредвиденные расходы Министерству имущественных и земельных отношений РК (0,7 млн руб.) и Министерству топлива и энергетики РК (13,6 млн руб.), а также на мероприятия по предотвращению распространения на территории Республики Крым новой коронавирусной инфекции Министерству здравоохранения РК (243,1 млн руб.), Министерству транспорта РК (14,1 млн руб.) и Министерству строительства и архитектуры РК (5,1 млн руб.).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму расширят перечень предприятий для помощи из бюджета. Власти республики добились расширения перечня пострадавших в период пандемии отраслей. Теперь большее количество предприятий могут рассчитывать на субсидии от государства.

В Севастополе более чем на 70 процентов подорожала овсянка. В Севастополе в течение объявленного режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса произошел скачок цен на овсянку.

Крым недосчитается 12 млрд рублей из-за ограничений по коронавирусу. Выпадающие доходы крымского бюджета достигнут 12 миллиардов рублей из-за введенных ограничений по нераспространению коронавируса.

Аксенов заявил о нехватке в Крыму средств на решение проблем с эпидемией. Глава Крыма Сергей Аксенов обратится в федеральный центр с просьбой о выделении республике дополнительных средств на предоставление мер поддержки, установленных в связи с режимом карантинных ограничений из-за COVID-19.