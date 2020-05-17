В Москве от коронавируса умер защитник севастопольской природы

Евгений Игнатов и Григорий Донец во время выезда на Языковую балку в ноябре 2019 года | фото © sevastopol.su

Накануне, 15 мая, на 83-м году жизни в Москве скончался профессор географического факультета МГУ, заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования филиала МГУ в Севастополе, доктор географических наук Евгений Иванович Игнатов.

Как рассказали друзья и коллеги ученого, у него был диагностирован COVID-19, с которым он, не теряя упорства и чувства юмора, в течение двух недель боролся в одной из московских больниц.

Евгений Иванович Игнатов на протяжении десятилетий и изучал процессы, идущие на побережье Севастополя. Он был активным членом общественного совета при Севприроднадзоре и вместе со своими севастопольскими коллегами, с которыми вел и совместную научную работу, выступал защитником крымской природы от неразумного и порой хищнического вмешательства человека.

Севастопольцы знают профессора Игнатова как эксперта, выступающего против разрушительных процессов, начатых людьми в Немецкой и Языковой балках.

«Это огромная утрата для всех нас. Евгений Иванович был другом в жизни и науке, соавтором научных трудов, помощником и Учителем многих сотрудников нашего института. Нас связывала многолетняя дружба и совместная работа в Морском гидрофизическом институте и Московском государственном университете. Память о добрых делах Евгения Ивановича будет жить в Морском гидрофизическом институте долгие годы», - говорится в сообщении на сайте МГИ, с которым активно сотрудничал Евгений Игнатов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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