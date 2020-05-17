В Крыму заявили, что сезон активности клещей все-таки начался

Сезон активности клещей начался на полуострове.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

«Сейчас в Крыму сезон активности клещей, которые являются переносчиками опасных для человека заболеваний – энцефалита и других заболеваний, – сообщили в МЧС. – По статистике ежегодно из-за укусов клещей в медучреждения Крыма обращаются около 3,5 тысяч человек, треть из которых – дети. Практически во всех случаях укус проходит без последствий, однако несколько заболеваний клещевым энцефалитом фиксируется почти ежегодно».

В МЧС напомнили, что чаще всего клещи нападают на дачников и туристов, которые, посещая свои садовые участки или зоны, эндемичные по клещевому энцефалиту, не приняли никаких мер предосторожности.

В случае обнаружения клеща, его нужно аккуратно удалить и направить на анализ в Центр гигиены и эпидемиологии в Симферополе и его филиалы, которые расположены в других городах Крыма.

В апреле региональное управление Роспотребнадзора заявило об увеличении в два раза по сравнению с прошлым годом числа обращений крымчан в медучреждения из-за укусов клещей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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