Общество
В Крыму заявили, что сезон активности клещей все-таки начался
Сезон активности клещей начался на полуострове.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.
«Сейчас в Крыму сезон активности клещей, которые являются переносчиками опасных для человека заболеваний – энцефалита и других заболеваний, – сообщили в МЧС. – По статистике ежегодно из-за укусов клещей в медучреждения Крыма обращаются около 3,5 тысяч человек, треть из которых – дети. Практически во всех случаях укус проходит без последствий, однако несколько заболеваний клещевым энцефалитом фиксируется почти ежегодно».
В МЧС напомнили, что чаще всего клещи нападают на дачников и туристов, которые, посещая свои садовые участки или зоны, эндемичные по клещевому энцефалиту, не приняли никаких мер предосторожности.
В случае обнаружения клеща, его нужно аккуратно удалить и направить на анализ в Центр гигиены и эпидемиологии в Симферополе и его филиалы, которые расположены в других городах Крыма.
В апреле региональное управление Роспотребнадзора заявило об увеличении в два раза по сравнению с прошлым годом числа обращений крымчан в медучреждения из-за укусов клещей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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