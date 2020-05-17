В Крыму вернут на маршруты часть междугородних автобусов

В Республике Крым с 18 мая частично возобновится работа междугородних автобусных маршрутов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтотранс».

«В работу запустится часть маршрутов от Симферополя и обратно в такие населенные пункты, как Раздольное, Армянск, Нижнегорский, Советский, Щелкино, Керчь, Феодосия, Судак, Ялта, Евпатория, Черноморское и Джанкой», - перечислил руководитель предприятия Андрей Бессмертный. – Также восстанавливают свою работу автобусные маршруты «Кировский – Симферополь» и оборотные «Керчь – Щелкино», «Евпатория – Черноморское«».

Работу возобновят 12 автобусных автостанций – «Советский», «Красногвардейское», «Новоселовское», «Черноморское», «Ленино», «Первомайское», «Раздольное», «Грушевка», «Старый Крым», «Армянск», «Джанкой», «Щелкино» – и три автовокзала – «Симферополь», «Ялта», «Керчь». В них будет возобновлена продажа билетов.

Пассажирам рекомендуют перед планированием поездки звонить и уточнять информацию о расписании движения рейсовых автобусов.

Кроме того, в соответствии с внесенными в Указ главы Республики Крым изменениями с 18 мая пригородный транспорт будет работать с 05:00 до 21:00, но в графике «выходного дня».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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