Коронавирус в Крыму
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В Крыму вернут на маршруты часть междугородних автобусов
В Республике Крым с 18 мая частично возобновится работа междугородних автобусных маршрутов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымавтотранс».
«В работу запустится часть маршрутов от Симферополя и обратно в такие населенные пункты, как Раздольное, Армянск, Нижнегорский, Советский, Щелкино, Керчь, Феодосия, Судак, Ялта, Евпатория, Черноморское и Джанкой», - перечислил руководитель предприятия Андрей Бессмертный. – Также восстанавливают свою работу автобусные маршруты «Кировский – Симферополь» и оборотные «Керчь – Щелкино», «Евпатория – Черноморское«».
Работу возобновят 12 автобусных автостанций – «Советский», «Красногвардейское», «Новоселовское», «Черноморское», «Ленино», «Первомайское», «Раздольное», «Грушевка», «Старый Крым», «Армянск», «Джанкой», «Щелкино» – и три автовокзала – «Симферополь», «Ялта», «Керчь». В них будет возобновлена продажа билетов.
Пассажирам рекомендуют перед планированием поездки звонить и уточнять информацию о расписании движения рейсовых автобусов.
Кроме того, в соответствии с внесенными в Указ главы Республики Крым изменениями с 18 мая пригородный транспорт будет работать с 05:00 до 21:00, но в графике «выходного дня».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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