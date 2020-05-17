В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом

В Республике Крым зафиксирована шестая по счету смерть человека, зараженного коронавирусом.

Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

«К сожалению, у нас умерла еще одна пациентка, в Евпаторийской городской больнице, 1960 года рождения. У нее была подтвержденная двусторонняя пневмония, и положительный анализ на новую коронавирусную инфекцию», – сказала Романовская.

Течение болезни пациентки усугубили хронические заболевания, в том числе онкологическое, добавила вице-премьер.

По состоянию на 17 мая в республике зарегистрирован 281 случай новой коронавирусной инфекции. 24 из них завезены из-за границы, 27 – из субъектов РФ, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 205 – по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 2 – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период – 104 человека, умерли шестеро человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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