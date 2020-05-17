В Крыму снимают ограничения с пригородного железнодорожного сообщения

С 18 мая в Республике Крым возобновится пригородное железнодорожное сообщение.

Об этом сообщается на официальном сайте Южной пригородной пассажирской компании.Ограничения, введенные ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, будут сняты в связи с внесенными изменениями в Указ главы Республики Крым.

Поездка компании выйдут на все действующие железнодорожные маршруты и будут курсировать согласно установленному расписанию. Возобновляется движение по направлениям «Симферополь – Севастополь», «Симферополь – Евпатория», «Симферополь – Соленое озеро – Джанкой», «Севастополь – Евпатория», «Джанкой – Керчь», «Керчь – Феодосия», «Феодосия – Армянск», «Керь – Анапа». Всего на маршрутах будет ходить 53 поезда.

Билеты на рейсы можно приобрести как в железнодорожных кассах, так и онлайн.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Вели себя по-свински»: Аксенов о приехавших из Узбекистана крымчанах. Группа крымчан, вернувшихся на полуостров из Узбекистана, грубо протестовала против их помещения в обсерватор.

На въезде в Крым завернули четыре автобуса с вахтовиками. В период повышенной готовности работа вахтовым методом в Крыму запрещена.

Будем «заворачивать»: транспортный поток в Крым по мосту опять растет. За последние сутки в Крым прибыло почти 2,6 тыс. автомобилей. Только 37 машин не допустили на территорию полуострова.

В Крым въезжает все больше автомобилей. За прошедшие сутки через Крымский мост на территорию Республики Крым въехало 2440 транспортных средств, выехало 2426.