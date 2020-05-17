Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму вернут на маршруты часть междугородних автобусов ● В резервном фонде Совмина Крыма осталось 123,4 миллиона рублей ● Власти Крыма разрешат рыбачить с 18 мая ● С врачами и своим местом на улице: как в Крыму будут работать детсады ● «Вели себя по-свински»: Аксенов о приехавших из Узбекистана крымчанах
В Крыму снимают ограничения с пригородного железнодорожного сообщения
С 18 мая в Республике Крым возобновится пригородное железнодорожное сообщение.
Об этом сообщается на официальном сайте Южной пригородной пассажирской компании.Ограничения, введенные ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, будут сняты в связи с внесенными изменениями в Указ главы Республики Крым.
Поездка компании выйдут на все действующие железнодорожные маршруты и будут курсировать согласно установленному расписанию. Возобновляется движение по направлениям «Симферополь – Севастополь», «Симферополь – Евпатория», «Симферополь – Соленое озеро – Джанкой», «Севастополь – Евпатория», «Джанкой – Керчь», «Керчь – Феодосия», «Феодосия – Армянск», «Керь – Анапа». Всего на маршрутах будет ходить 53 поезда.
Билеты на рейсы можно приобрести как в железнодорожных кассах, так и онлайн.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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