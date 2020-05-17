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Коронавирус в Крыму

В Крыму снимают ограничения с пригородного железнодорожного сообщения

15:43 воскресенье, 17 мая 2020

С 18 мая в Республике Крым возобновится пригородное железнодорожное сообщение.

Об этом сообщается на официальном сайте Южной пригородной пассажирской компании.Ограничения, введенные ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, будут сняты в связи с внесенными изменениями в Указ главы Республики Крым.

Поездка компании выйдут на все действующие железнодорожные маршруты и будут курсировать согласно установленному расписанию. Возобновляется движение по направлениям «Симферополь – Севастополь», «Симферополь – Евпатория», «Симферополь – Соленое озеро – Джанкой», «Севастополь – Евпатория», «Джанкой – Керчь», «Керчь – Феодосия», «Феодосия – Армянск», «Керь – Анапа». Всего на маршрутах будет ходить 53 поезда.

Билеты на рейсы можно приобрести как в железнодорожных кассах, так и онлайн.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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