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Коронавирус в Крыму

В Крыму дежурные будут контролировать наполняемость общественного транспорта

17:06 воскресенье, 17 мая 2020

С 18 мая в городах республики на конечные остановки общественного транспорта выйдут дежурные, которые будут контролировать наполняемость маршруток и троллейбусов.

Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— С завтрашнего дня на всех конечных остановках с самого утра будут дежурить ответственные – те, кто будет смотреть, какое количество транспортных средств необходимо добавить в случае, если мы видим, что в общественном транспорте идет нарушение всех режимов из-за большого количества людей, — сказал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму вернут на маршруты часть междугородних автобусов. В Республике Крым с 18 мая частично возобновится работа междугородних автобусных маршрутов.

«Вели себя по-свински»: Аксенов о приехавших из Узбекистана крымчанах. Группа крымчан, вернувшихся на полуостров из Узбекистана, грубо протестовала против их помещения в обсерватор.

На въезде в Крым завернули четыре автобуса с вахтовиками. В период повышенной готовности работа вахтовым методом в Крыму запрещена.

Будем «заворачивать»: транспортный поток в Крым по мосту опять растет. За последние сутки в Крым прибыло почти 2,6 тыс. автомобилей. Только 37 машин не допустили на территорию полуострова.

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