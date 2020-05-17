В Крыму дежурные будут контролировать наполняемость общественного транспорта

С 18 мая в городах республики на конечные остановки общественного транспорта выйдут дежурные, которые будут контролировать наполняемость маршруток и троллейбусов.

Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— С завтрашнего дня на всех конечных остановках с самого утра будут дежурить ответственные – те, кто будет смотреть, какое количество транспортных средств необходимо добавить в случае, если мы видим, что в общественном транспорте идет нарушение всех режимов из-за большого количества людей, — сказал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму вернут на маршруты часть междугородних автобусов. В Республике Крым с 18 мая частично возобновится работа междугородних автобусных маршрутов.

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