Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: За что в Крыму полиция будет штрафовать граждан с 18 мая ● Названо число «тяжелых» больных с коронавирусом в Крыму ● В Крыму снимают ограничения с пригородного железнодорожного сообщения ● В Крыму вернут на маршруты часть междугородних автобусов ● В резервном фонде Совмина Крыма осталось 123,4 миллиона рублей
В Крыму дежурные будут контролировать наполняемость общественного транспорта
С 18 мая в городах республики на конечные остановки общественного транспорта выйдут дежурные, которые будут контролировать наполняемость маршруток и троллейбусов.
Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— С завтрашнего дня на всех конечных остановках с самого утра будут дежурить ответственные – те, кто будет смотреть, какое количество транспортных средств необходимо добавить в случае, если мы видим, что в общественном транспорте идет нарушение всех режимов из-за большого количества людей, — сказал Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму вернут на маршруты часть междугородних автобусов. В Республике Крым с 18 мая частично возобновится работа междугородних автобусных маршрутов.
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