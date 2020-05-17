В Крыму девять новых заболевших

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По состоянию на утро 17 мая в Крыму диагностировали 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Так в Сакском районе 5 новых заражений, еще два – в Симферополе. По одному в Феодосии и Красноперекопском районе.

Итого на текущий период в республике зарегистрирован 281 случай новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму под медицинским наблюдением находится 1751 человек. Под медицинским наблюдением на дому находятся 898 человек.

В Севастополе будут тестировать всех приезжих на COVID. В Севастополе планируют ввести тотальное тестирование на COVID-19 при въезде в город.

В Крыму семь пациентов с коронавирусом в реанимации. У 136 человек заболевание коронавирусной инфекцией протекает в средней степени тяжести.

В Севастополе достроили военный госпиталь, несмотря на вспышку COVID. В Севастополе 15 мая был достроен и сдан многофункциональный медицинский центр Минобороны в бухте Омега.