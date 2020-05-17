Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма попросили правительство РФ помочь местным предпринимателям ● В Москве от коронавируса умер защитник севастопольской природы ● В Севастополе 15 июня обещают открыть пляжный сезон ● В Крыму пенсионеров уличили в тотальном непослушании ● Девять детей в Крыму заражены COVID-19
В Крыму девять новых заболевших
фото © gazetauzao.ru
По состоянию на утро 17 мая в Крыму диагностировали 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
Так в Сакском районе 5 новых заражений, еще два – в Симферополе. По одному в Феодосии и Красноперекопском районе.
Итого на текущий период в республике зарегистрирован 281 случай новой коронавирусной инфекции.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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