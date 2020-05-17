Сколько крымчан живут за чертой бедности

В 2019 году в Республике Крым несколько снизился уровень бедности. Но он по-прежнему остается выше, чем в среднем по России.

Как сообщили в Крымстате, в прошлом году уровень бедности в регионе составил 17,2% от всего населения. За год данный показатель снизился на 0,1% (в 2018 году уровень бедности составлял 17,3%). Ранее сообщалось, что с 2015 по 2018 годы численность населения Крыма с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума уменьшилась с 23,1% до 17,3%».

При этом, как сообщают российские СМИ, в среднем по России уровень бедности в 2018 году составил 12,5%, в 2019 году - 12,7%.

«По итогам 2019 года Республика Крым достигла минимального уровня социального неравенства: децильный коэффициент составил 9,0, тогда как этот показатель в 2018 году был равен 9,8», - рассказали в службе статистики.

По данным Крымстата, правительство РК установило величину прожиточного минимума за 2019 год в размере 10 456 рублей. Размер среднедушевого дохода составил 22 273 рубля. Таким образом средний доход в регионе в прошлом году превысил прожиточный минимум в 2,1 раза.

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