С врачами и своим местом на улице: как в Крыму будут работать детсады

С 18 мая в детских садах Республики Крым будет увеличено количество дежурных групп для детей, однако в дошкольных учреждениях тоже будут установлены определенные правила.

Об этом рассказала на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом в Крыму вице-премьер республики Елена Романовская.

Точное число групп будет определено сегодня до конца дня. Родителям для возвращения детей в детские сады необходимо будет написать заявление. Дошкольные учреждения продолжат работать не более чем с 12 детьми в каждой группе.При этом, по словам вице-премьера, день у детей будет начинаться с осмотра участковых врачей, которые для этого будут приглашены в детские сады.

«Должно быть отведено специальное место для того, чтобы в каждую группу сотрудники здравоохранения проверяли детей, не создавая столпотворения. Родители должны будут оставаться на улице после того, как ребенок будет заведен в детский сад. Ребенка будут проверять по состоянию здоровья, чтобы не допустить заноса инфекции, и ОРВИ, и ОРЗ в детское учреждение», - объяснила механизм Романовская.

У каждой группы должно быть свое помещение, оборудованное рециркулятором и постоянно проветриваемое. Работникам детских садов нужно будет строго следить за тем, чтобы дети из разных групп не контактировали друг с другом. Это касается и игр на свежем воздухе, которых, по рекомендации минздрава и Роспотребнадзора, должно быть как можно больше, если это позволяет погода.

«За группой должно быть закреплено определенное место на площадке, где только эта группа будет находиться на свежем воздухе и осуществлять прогулки. Естественно, термометрия, это не исключается», - отметила Романовская.

При этом крымчанам посоветовали все-таки не спешить возвращать своих детей в детские сады.

«Мы, конечно, обращаемся к родителям, у которых есть возможность, чтобы дети оставались по возможности дома с родителями», - заключила вице-премьер.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Последний звонок в школах Крыма отменен, но его можно будет посмотреть по телевизору. Министр образования Крыма Валентина Лаврик сообщила, что последний звонок в школах Крыма отменен.

Вузы Крыма начнут дистанционный прием документов 20 июня. Для абитуриентов, сдавших ЕГЭ в прошлые годы и тех, кто поступает после колледжа, вузы начнут прием документов не позже 20 июня.

В Керчи с понедельника откроют все детские сады. Дошкольные учреждения будут функционировать в режиме дежурных групп, сообщает пресс-служба администрации Керчи.

Школам Ялты пообещали компьютерное оборудование. Компьютерное оборудование на 22,2 млн рублей будет поставлено в этом году в школы Ялты.