Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 17 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 17 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый, ветер (местами северо-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами северо-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами северо-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (местами северо-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 21, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 85 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 13 до 18, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 84 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 88 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 75 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью около 12 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 74 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 19, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 77 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 22, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 87 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 20, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 74 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью около 8 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 16, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 93 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 16 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 15, в Николаевке - 15, в Севастополе - 14, в Судаке - 14, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 15, в Ялте - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 24, на Кипре - 20, в Одессе - 14, в Сочи - 17, в Турции - 21, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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