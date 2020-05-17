Не на того записали нарушение: два полицейских в Крыму пойдут под суд

Два сотрудника полиции в Красногвардейском районе предстанут перед судом за употребление должностными полномочиями и служебный подлог.

Об этом сообщается на официальном сайте республиканской прокуратуры, которая утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Прокуратура установила, что 35-летний сотрудник ГИБДД по Красногвардейскому району, исполнявший на тот момент обязанности начальника подразделения, помог своему знакомому переписать нарушение скоростного режима на совершенно другого человека.

«Житель города Джанкой, будучи остановленным за превышение скоростного режима на территории Красногвардейского района, обратился за помощью к знакомому государственному инспектору безопасности дорожного движения <…> с просьбой составить протокол за нарушение им скоростного режима на свою знакомую», - пояснили в пресс-службе прокуратуры республики.

И.о. начальника отдела ГИБДД поручил своему подчиненному, 34-летнему сотруднику ДПС, выполнить просьбу своего приятеля. В итоге, протокол об административной ответственности получила ни в чем не повинная девушка.

Теперь оба горе-полицейских пойдут под суд с уголовным делом сразу по двум статьям: один – за организацию совершения злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога, второй – собственно, за само злоупотребление и подлог. По одной из статей наказанием может стать многотысячный штраф или лишение свободы сроком до четырех лет, по второй – штраф от 100 до 500 тысяч рублей или также тюремный срок максимум на четыре года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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