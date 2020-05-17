Названо число «тяжелых» больных с коронавирусом в Крыму

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По состоянию на 17 мая восемь пациентов с COVID-19 находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Всего в реанимации в симферопольской горбольнице – восемь пациентов. Из них трое – на кислородной поддержке, еще трое – на неинвазивной вентиляции легких и один пациент – на инвазивной вентиляции легких. Одному пациенту кислородная поддержка не требуется, но он находится в тяжелом состоянии», – сказала она.

По состоянию на 17 мая в республике зарегистрирован 281 случай новой коронавирусной инфекции. 24 из них завезены из-за границы, 27 – из субъектов РФ, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из других российских регионов, 205 – по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 2 – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период – 104 человека, умерли шесть человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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