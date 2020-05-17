Моряки Севастополя не могут уйти в рейсы из-за коронавируса

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Крюинг из-за перекрытых в связи с коронавирусом границ тоже пострадал.

Еще одной отраслью экономики, которая не вошла в список пострадавших от связанных с эпидемией коронавируса причин, оказался крюинг и работа севастопольских моряков под иностранными флагами. Об этом сообщили сами моряки.

«Пожалуйста, поднимите тему моряков. Севастополя. В нашем городе много тысяч моряков, которые сейчас лишены всякой возможности уйти в рейс. Время идет, правительство не решает эту проблему. Многие могут потерять рабочие места, а то и совсем остаться без средств к существованию», — говорится в одном из таких сообщений.

Отметим, что в актуальный список отраслей, пострадавших от COVID-2019, указанная деятельность действительно не входит — и целевой поддержки моряки не имеют. Главной проблемой в данном случае оказывается фактор перекрытых границ — и не только в России. Поэтому севастопольские моряки, в абсолютном большинстве работающие на судах под иностранными флагами, возможности добраться до места потенциальной работы не имеют.

«Как вариант — сделать чартерные рейсы несколько раз в неделю для всех моряков РФ, например, из Краснодара, — в беседе предлагает пострадавший моряк. — Кстати, последнее высказывание врио губернатора Развожаева про «каждого второго моряка с ковидом» абсолютно не соответствует реальной ситуации!»

Речь идет об интервью врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, где он сообщил, что, по его данным, каждый второй моряк, возвращающийся в Севастополь, оказывается инфицирован коронавирусом.

Пообщавщись с крюинговыми компаниями в Севастополе, журналисты убедились в существовании проблемы. Которую, судя по всему, в отсутствие достаточного официального внимания пытаются решать собственными силами.

Из-за закрытых границ «белый» наем моряков, действительно, отсутствует. И нет никакой возможности предполагать, когда этот самый значимый ограничитель исчезнет.

«Это вопросы к правительству. Причем, понятно, не Севастополя», — прокомментировали нам перспективы возобновления крюинга в одном из агентств.

В некоторых агентствах дали понять, что в критических случаях ситуация все-таки решается, но это долго и дорого.

«Если нужна срочная замена члена экипажа, то есть возможность по суше добраться в Белоруссию, а там надо смотреть по ситуации», — объяснили нам, не вдаваясь в детали такого транзита.

Тотальную заболеваемость моряков, которые возвращаются в Севастополь, в крюинговых агентствах не подтвердили.

«Мы о таком не слышали. У нас буквально несколько дней назад вернулась группа наших моряков из Санкт-Петербурга, прилетели в Симферополь. Говорят, никто их не проверял, ничего не подписывали. Находятся ли на обсервации — не знаем», — сообщили нам.

Впрочем, жесткие меры все-таки имеют место быть, они распространяются на тех севастопольских моряков, которые нанимались «через Украину», — вряд ли является секретом, что значительная часть севастопольских моряков вынуждена из-за санкций пользоваться украинскими паспортами моряка. И, соответственно, попадают они на полуостров через границу с Украиной.

«Забрать клиентов не смог. Их сразу на границе взяли и отправили в обсерватор, в Евпаторию. Говорят — бесплатно», — сообщил нам водитель такси, до карантина активно возивший моряков, возвращавшихся с территории материковой Украины.

В тексте использованы материалы: Форпост

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