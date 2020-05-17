Крымский рынок недвижимости попал в кризис

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В Крыму в период самоизоляции упал спрос на покупку и аренду жилой и коммерческой недвижимости.

Это, в свою очередь, отразится на предложении и ценах, заявила в эфире радио «Спутник в Крыму» заместитель директора ведущей строительной компании Дарья Осадчая.

«Предпосылки для повышения цен есть во всех отраслях. Недвижимость (на первичном рынке - ред.) в первые 5-10 лет растет в цене, поэтому в кризисные времена покупатели приобретают недвижимость как инвестицию: она сохранит сбережения и поможет заработать», - пояснила она.

Осадчая также добавила, что, несмотря на принятый пакет антикризисных мер, говорить о полном восстановлении спроса не недвижимые объекты, который был до пандемии, говорить преждевременно. Более того, стоит ожидать сокращения предложения.

«Мои коллеги-маркетологи убеждены, что на сложившуюся ситуацию рынок может отреагировать только одним способом, и это не снижение цены, а сокращение предложения. В определенной степени сузится спектр выбора», - заметила она.Осадчая не исключила, что строительные компании из-за снижения покупательской способности могут сделать акцент на строительстве бюджетного жилья: «продукт будет другим».

Что касается ситуации на рынке вторичного жилья, то там особых скачков цен и спроса за этот период эксперты не зафиксировали. Директор по развитию и стратегическому управлению риэлторской компании Дмитрий Майоров убежден, что пока рынок находится в ожидании - как поведет себя банковская сфера.

«Все будет зависеть от того, как будут поддерживать банки, как они будут формировать свою политику, потому что в Крыму 80% закредитованности по недвижимости», - говорит эксперт.

По его словам, в настоящий момент в отрасли наметился отложенный спрос. То есть те, кто планировал покупать или продавать жилье, не спешат это делать, дожидаясь подходящего момента. Майоров при этом считает, что откладывать сделки не нужно.

«Хочу дать совет тем, кто ждет пика цены, надеясь продать дороже. Пик цены мы либо уже прошли, либо находимся на нем сейчас. Если кто-то хочет выгодно продать, это нужно делать сейчас», - замечает он.

Нынешний кризис, по мнению Майорова, аукнется отрасли через два-три месяца, ближе к осени. Но спрос на недвижимость в Крыму сохранится несмотря ни на что.

«Спрос будет все равно. Возможно, наш регион будет отличаться динамикой по спросу, по движению на рынке от других регионов. Все будет зависеть, смогут ли люди свободно перемещаться, будут ли проводить транзакции», - отмечает он.

Майоров также прогнозирует рост спроса на землю и загородную недвижимость: «в последние годы спрос на землю и не падал, плюс наметилась тенденция: люди стали по-другому смотреть на загородную недвижимость... люди станут продавать одно-двухкомнатные квартиры в городе и покупать жилье за городом».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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