Курортный сезон
Развитие сюжета: Эксперты продолжают рассуждать будет ли курортный сезон в Крыму ● В Крыму рассказали о перспективах туризма после снятия ограничений ● На крымских пляжах водолазы находят арматуру и фрагменты конструкций ● Туристическую отрасль возможно ждет большой отложенный спрос ● Власти Крыма относятся к сезону-2020 с «осторожным оптимизмом»
Когда в Крыму может начаться купальный сезон
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Купальный сезон на полуострове может начаться с 25 мая, так как к этому времени температура воды в Черном и Азовском морях может прогреться до +18…+20 градусов.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«На температуру воды в +18…+20 градусов мы будем выходить через 10 дней – 23-25 мая, когда можно будет начинать открывать купальный сезон», - отметил синоптик.
По его данным, сейчас средняя температура воды в Черном море составляет +15 градусов.
Он напомнил, что несмотря необычайно теплую середину мая, следующая неделя будет более прохладной. Понижение среднесуточной температуры уже наблюдается во всех странах Европы. Тишковец связывает изменения с сокращением выбросов в атмосферу углекислого газа в период пандемии, так как крупнейшие производства мира приостановили работу: «глобальные перемены, связанные с пандемией и сокращением выбросов, ослабили парниковый эффект и понизили температурный режим в большей части Европы».
Ранее он сообщал, что холодный фронт приведет к снижению дневных и ночных температур на полуострове уже в субботу. В выходные дни ночью воздух будет остывать до +13…+18 градусов, а днем, вместо сегодняшних почти +28 столбики термометров покажут +19...+24.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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