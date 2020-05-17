Когда в Крыму может начаться купальный сезон

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Купальный сезон на полуострове может начаться с 25 мая, так как к этому времени температура воды в Черном и Азовском морях может прогреться до +18…+20 градусов.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На температуру воды в +18…+20 градусов мы будем выходить через 10 дней – 23-25 мая, когда можно будет начинать открывать купальный сезон», - отметил синоптик.

По его данным, сейчас средняя температура воды в Черном море составляет +15 градусов.

Он напомнил, что несмотря необычайно теплую середину мая, следующая неделя будет более прохладной. Понижение среднесуточной температуры уже наблюдается во всех странах Европы. Тишковец связывает изменения с сокращением выбросов в атмосферу углекислого газа в период пандемии, так как крупнейшие производства мира приостановили работу: «глобальные перемены, связанные с пандемией и сокращением выбросов, ослабили парниковый эффект и понизили температурный режим в большей части Европы».

Ранее он сообщал, что холодный фронт приведет к снижению дневных и ночных температур на полуострове уже в субботу. В выходные дни ночью воздух будет остывать до +13…+18 градусов, а днем, вместо сегодняшних почти +28 столбики термометров покажут +19...+24.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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