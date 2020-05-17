Какой сегодня праздник 17 мая

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Сегодня, 17 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День рождения Интернета (День утверждения стандарта World Wide Web)

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17 мая 1991 года — еще один День рождения Интернета. До этого дня существовала электронная почта, новостные рассылки и перекачка файлов. А 17 мая 1991 года был утвержден стандарт для страниц WWW

Международный день борьбы с гомофобией (International Day Against Homophobia)

17 мая в разных странах мира отмечается Международный день борьбы с гомофобией (International Day Against Homophobia, IDAHOBIT).

Термин «гомофобия» (Homophobia: от греческого homоs — одинаковый и phоbos — страх, боязнь) появился относительно недавно — в 1972 году. До этого явление, которое сегодня принято называть гомофобией, было общественной нормой. Для обозначения иррационального страха перед гомосексуалистами, неприятия и пренебрежения к представителям сексуальных меньшинств термин «гомофобия» впервые употребил психиатр Джордж Вайнберг (George Weinberg).

Цели этого Дня — противодействие любому физическому, моральному и символическому насилию по отношению к людям с другой сексуальной ориентацией или гендерной идентификацией; поддержка и координация всех инициатив по всему миру, которые помогают всем гражданам достичь равных прав; проведение более широкой кампании по защите прав человека.

Пелагея Заступница - День баклушников

Народный праздник «Пелагея Заступница» отмечается 17 мая (по старому стилю - 4 мая). Православная церковь в этот день чтит память страстотерпицы Пелагии Тарсийской, девы. Другие названия праздника: «Пелагея», «День баклушников». Святую Пелагию на Руси почитали как покровительницу и защитницу невинных девушек и птиц. В этот день мужчины в годах, те, что не могли уже работать в поле начинали вырезать ложки и прочую кухонную утварь.

Также сегодня, 17 мая, отмечают такие праздники:

- День памяти Старорусской иконы Божией Матери

- Всемирный день электросвязи и информационного общества (Международный день телекоммуникаций)

- Праздник Азамат

- День пульмонолога

- Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims)

- День памяти жертв политических репрессий в Украине

- Праздник жареной скорлупы

- День окарин, дудок и свистелок в свое удовольствие

- Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day)

- Международный день виртуального помощника (International Virtual Assistants Day)

- День пиццерийной вечеринки (National Pizza Party Day) в США

- День грецкого ореха (National Walnut Day) в США

- День детей в Норвегии

- День барахольщика (National Pack Rat Day) в США

- День освобождения Конго

Сегодня именины празднуют: Афродисий, Антон, Афанасий, Климент, Сильван, Никифор, Исаакий, Кирилл, Валериан, Леонтий, Мария, Никита, Лазарь, Эразм, Альвиан, Макровий, Пелагея.

Что происходило 17 мая в прошлые годы

1215 - английские бароны в мятеже против короля Иоанна Безземельного захватывают Лондон.

1302 - ремесленники города Брюгге подняли восстание против французов, что стало началом освободительной войны во Фландрии.

1497 - Васко да Гама достиг берегов Индии.

1604 - заключен «Вечный мир» между Россией и Польшей.

1718 - английский юрист Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемет.

1792 - спрятавшиеся от солнца под тенью раскидистого дерева 24 брокера основывают Нью-Йоркскую фондовую биржу. Там, где росло дерево, сегодня расположена Уолл-стрит.

1809 - император Наполеон I издает декрет, объявивший, что глава католической церкви лишается светской власти, а Рим и все владения папы присоединяются к французской империи.

1916 - в Англии впервые в мире совершен переход на летнее время.

1924 - свадьба Марлен Дитрих и Рудольфа Зибера.

1928 - Муссолини создал в Италии Службу дорог для строительства первых в мире скоростных автострад.

1934 - в нацистской Германии евреи лишены права на медицинское страхование.

1940 - фашистские войска захватывают столицу Бельгии Брюссель.

1956 - выходит постановление ЦК и Совмина о направлении молодежи на важнейшие стройки и предприятия в восточных и северных районах страны.

1973 - в Сенате США начинаются слушания по Уотергейтскому скандалу.

1975 - музыкант Мик Джаггер разбил витрину ресторана, после чего на Мика было наложено 20 швов.

1978 - швейцарская полиция в Лозанне обнаружила останки Чарли Чаплина, похищенные из могилы за 11 недель до этого.

1994 - Владислав Листьев покинул программу «Тема». Новой ведущей стала Лидия Иванова.

1995 - на аукционе в Женеве алмаз «Ди» продан за рекордную сумму 16,548,750 долларов.

1997 - Пол Маккартни получил по Интернету за 30 минут более 3 млн вопросов (мировой рекорд).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 17 мая. Какие праздники будут завтра?

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