Общество
Какой сегодня праздник 17 мая
фото © pixabay.com
Сегодня, 17 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День рождения Интернета (День утверждения стандарта World Wide Web)
Фото pixabay.com
17 мая 1991 года — еще один День рождения Интернета. До этого дня существовала электронная почта, новостные рассылки и перекачка файлов. А 17 мая 1991 года был утвержден стандарт для страниц WWW
Международный день борьбы с гомофобией (International Day Against Homophobia)
17 мая в разных странах мира отмечается Международный день борьбы с гомофобией (International Day Against Homophobia, IDAHOBIT).
Термин «гомофобия» (Homophobia: от греческого homоs — одинаковый и phоbos — страх, боязнь) появился относительно недавно — в 1972 году. До этого явление, которое сегодня принято называть гомофобией, было общественной нормой. Для обозначения иррационального страха перед гомосексуалистами, неприятия и пренебрежения к представителям сексуальных меньшинств термин «гомофобия» впервые употребил психиатр Джордж Вайнберг (George Weinberg).
Цели этого Дня — противодействие любому физическому, моральному и символическому насилию по отношению к людям с другой сексуальной ориентацией или гендерной идентификацией; поддержка и координация всех инициатив по всему миру, которые помогают всем гражданам достичь равных прав; проведение более широкой кампании по защите прав человека.
Пелагея Заступница - День баклушников
Народный праздник «Пелагея Заступница» отмечается 17 мая (по старому стилю - 4 мая). Православная церковь в этот день чтит память страстотерпицы Пелагии Тарсийской, девы. Другие названия праздника: «Пелагея», «День баклушников». Святую Пелагию на Руси почитали как покровительницу и защитницу невинных девушек и птиц. В этот день мужчины в годах, те, что не могли уже работать в поле начинали вырезать ложки и прочую кухонную утварь.
Также сегодня, 17 мая, отмечают такие праздники:
- День памяти Старорусской иконы Божией Матери
- Всемирный день электросвязи и информационного общества (Международный день телекоммуникаций)
- Праздник Азамат
- День пульмонолога
- Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims)
- День памяти жертв политических репрессий в Украине
- Праздник жареной скорлупы
- День окарин, дудок и свистелок в свое удовольствие
- Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day)
- Международный день виртуального помощника (International Virtual Assistants Day)
- День пиццерийной вечеринки (National Pizza Party Day) в США
- День грецкого ореха (National Walnut Day) в США
- День детей в Норвегии
- День барахольщика (National Pack Rat Day) в США
- День освобождения Конго
Сегодня именины празднуют: Афродисий, Антон, Афанасий, Климент, Сильван, Никифор, Исаакий, Кирилл, Валериан, Леонтий, Мария, Никита, Лазарь, Эразм, Альвиан, Макровий, Пелагея.
Что происходило 17 мая в прошлые годы
1215 - английские бароны в мятеже против короля Иоанна Безземельного захватывают Лондон.
1302 - ремесленники города Брюгге подняли восстание против французов, что стало началом освободительной войны во Фландрии.
1497 - Васко да Гама достиг берегов Индии.
1604 - заключен «Вечный мир» между Россией и Польшей.
1718 - английский юрист Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемет.
1792 - спрятавшиеся от солнца под тенью раскидистого дерева 24 брокера основывают Нью-Йоркскую фондовую биржу. Там, где росло дерево, сегодня расположена Уолл-стрит.
1809 - император Наполеон I издает декрет, объявивший, что глава католической церкви лишается светской власти, а Рим и все владения папы присоединяются к французской империи.
1916 - в Англии впервые в мире совершен переход на летнее время.
1924 - свадьба Марлен Дитрих и Рудольфа Зибера.
1928 - Муссолини создал в Италии Службу дорог для строительства первых в мире скоростных автострад.
1934 - в нацистской Германии евреи лишены права на медицинское страхование.
1940 - фашистские войска захватывают столицу Бельгии Брюссель.
1956 - выходит постановление ЦК и Совмина о направлении молодежи на важнейшие стройки и предприятия в восточных и северных районах страны.
1973 - в Сенате США начинаются слушания по Уотергейтскому скандалу.
1975 - музыкант Мик Джаггер разбил витрину ресторана, после чего на Мика было наложено 20 швов.
1978 - швейцарская полиция в Лозанне обнаружила останки Чарли Чаплина, похищенные из могилы за 11 недель до этого.
1994 - Владислав Листьев покинул программу «Тема». Новой ведущей стала Лидия Иванова.
1995 - на аукционе в Женеве алмаз «Ди» продан за рекордную сумму 16,548,750 долларов.
1997 - Пол Маккартни получил по Интернету за 30 минут более 3 млн вопросов (мировой рекорд).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 17 мая. Какие праздники будут завтра?
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