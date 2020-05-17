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Коронавирус в Крыму

Хроники коронавируса: сводка по числу заболевших в Севастополе

12:03 воскресенье, 17 мая 2020
Севастополь
Хроники коронавируса: сводка по числу заболевших в Севастополе

фото © zdrav.expert

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано три случая заболевания COVID-19. Люди находились в контактной группе с ранее заболевшими.

  По состоянию на утро 17 мая выписан еще один человек, выздоровевший от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 138 человек. Выздоровели 75 человек, 2 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 88 человек, в городской больнице № 9 – 87. Под наблюдением по месту жительства – 810 человек. В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также строительные городки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.

В Республике Крым на данный момент зарегистрирован 281 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 104 человек выздоровели и были выписаны из больниц, шестеро человек с коронавирусной инфекцией умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму девять новых заболевших. По состоянию на утро 17 мая в Крыму диагностировали 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Девять детей в Крыму заражены COVID-19. Девять детей в Крыму заражены COVID-19, шесть из них находятся в средней степени тяжести.

В Крыму под медицинским наблюдением находится 1751 человек. Под медицинским наблюдением на дому находятся 898 человек.

В Севастополе будут тестировать всех приезжих на COVID. В Севастополе планируют ввести тотальное тестирование на COVID-19 при въезде в город.

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