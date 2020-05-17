Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом ● Моряки Севастополя не могут уйти в рейсы из-за коронавируса ● В Крыму девять новых заболевших ● Власти Крыма попросили правительство РФ помочь местным предпринимателям ● В Москве от коронавируса умер защитник севастопольской природы
Хроники коронавируса: сводка по числу заболевших в Севастополе
фото © zdrav.expert
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано три случая заболевания COVID-19. Люди находились в контактной группе с ранее заболевшими.
По состоянию на утро 17 мая выписан еще один человек, выздоровевший от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 138 человек. Выздоровели 75 человек, 2 человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 88 человек, в городской больнице № 9 – 87. Под наблюдением по месту жительства – 810 человек. В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также строительные городки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке.
В Республике Крым на данный момент зарегистрирован 281 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 104 человек выздоровели и были выписаны из больниц, шестеро человек с коронавирусной инфекцией умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму девять новых заболевших. По состоянию на утро 17 мая в Крыму диагностировали 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Девять детей в Крыму заражены COVID-19. Девять детей в Крыму заражены COVID-19, шесть из них находятся в средней степени тяжести.
В Крыму под медицинским наблюдением находится 1751 человек. Под медицинским наблюдением на дому находятся 898 человек.
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