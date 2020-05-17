Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Вирусолог думает, что тотальная вакцинация от коронавируса не нужна ● Аксенов заявил о положительной динамике заболеваемости COVID в Крыму ● В Крыму дежурные будут контролировать наполняемость общественного транспорта ● За что в Крыму полиция будет штрафовать граждан с 18 мая ● Названо число «тяжелых» больных с коронавирусом в Крыму
Где в Крыму самые большие очаги заражения коронавирусом
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Новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в Сакском, Красноперекопском, Симферопольском районах, а также в Симферополе и Феодосии.
Об этом сообщила главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская на оперативном штабе по борьбе с COVID.
Самый большой очаг, по ее словам, находится по-прежнему в Саках и в Сакском районе.«Из девяти новых случаев COVID по-прежнему самая неблагоприятная ситуация в Саках и в Сакской районе ввиду того, что очаг, который был ранее зарегистрирован, имеет вторичное распространение на домашние очаги. Из зарегистрированных новых случаев в Саках три случая - один у врача и у двух медицинских сестер», - отчиталась Пеньковская.
- Следующий заболевший - очаг подтвержденный. Человек находился в обсерваторе. Всего в этом очаге пять человек, все они больны COVID. Еще один случай выявлен в результате скрининга здоровых лиц.
В Симферопольском районе выявлен один случай у медработника, который находился под меднаблюдением по ранее выявленному очагу. Находился в обсерваторе.
«Другой случай – в Красноперекопском районе. Это случай по селу Победному. Заболевший находился в обсерваторе, обследован на 10 день, результат положительный», – сказала Наталья Пеньковская.
Еще один случай в Феодосии – человек, вернувшийся из Санкт-Петербурга. При появлении клинических проявлений был госпитализирован. Случай в Симферополе выявлен в результате скрининга за здоровыми лицами.
Пеньковская отметила, что сейчас лаборатории усилены рядом бригад из Ростовского противочумного института, а за последние сутки проверено 1596 человек, 9 – положительные.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 281 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 104 человек выздоровели и были выписаны из больниц, шестеро человек с коронавирусной инфекцией умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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