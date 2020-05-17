Аксенов заявил о положительной динамике заболеваемости COVID в Крыму

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Ситуация с тестированием крымчан на коронавирус и количеством выявленных случаев заражения свидетельствует об улучшении ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщалось, за 16 мая в Республике Крым зарегистрировано 9 новых случаев коронавирусной инфекции. 6 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга в ранее зарегистрированных очагах. Один заболевший, который прибыл из Санкт-Петербурга, выявлен при обращении за медицинской помощью с симптомами респираторной вирусной инфекции, двое – при лабораторном скрининге здоровых людей.

«Система контроля, которая была отлажена по контактам с заболевшими, на сегодняшний день дает свои результаты. Мы видим, что даже по итогам того, что более одной тысячи тестов было сделано, у нас по итогу всего девять заражений. Это своего рода «социология», – сказал Аксенов.

По словам главы республики, при полном соблюдении действующих ограничительных мер пандемия может быть остановлена.

«Боимся говорить, но ситуация пока неплохая. Если все будут соблюдать меры самодисциплины, внутренней дисциплины, мы надеемся, что мы эту эпидемию остановим. По крайней мере, она не будет развиваться в таких масштабах», – отметил он.

В Республике Крым зафиксирована шестая по счету смерть человека, зараженного коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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