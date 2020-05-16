Спорт
Власти хотят возобновить футбольный сезон в Крыму через месяц
Крымский футбольный союз (с особым статусом) рассчитывает начать доигрывать оставшиеся матчи своей Премьер-лиги во второй половине июня.
Об этом сообщил президент КФС Юрий Ветоха.
«Думаю, что во второй половине месяца (возобновим игры): с 10 по 20 июня. Будем играть каждые три дня, чтобы доиграть побыстрее. Но будем ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию в нашем регионе, – сообщил Ветоха. – На следующей неделе проговорим с президентами клубов, чтобы они начали собирать игроков: они же кто в отпусках, кто разъехался. У нас 20-24% футболистов не из Крыма – чтобы они пробыли в самоизоляции 14 дней… Нам две недели хватит, ребята как раз будут набирать форму, кондицию, кто-то обсервацию соблюдать, если клуб решит возобновить игру».
По словам президента КФС, со следующей недели они начнут отрабатывать механизм возвращения к играм с собственниками стадионов и клубов, Роспотребнадзором и органами власти. При этом матчи будут проходить без зрителей, на стадионах смогут присутствовать 70-80 человек.
Крымским футбольным командам осталось доиграть 11 туров Премьер-лиги КФС.
Крымский футбольный союз отменил игры из-за коронавируса 19 марта. Сегодня стало известно, что игры Российской премьер-лиги возобновятся 21 июня.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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