В закрытых лесах Севастополя ищут нарушителей с помощью дронов

Управление МЧС России по Севастополю ищет нарушителей во время пожароопасного периода в лесах с помощью дронов.

По информации ведомства, накануне патрулирование прошло на мысе Фиолент.

«В ходе воздушного мониторинга использовались средства фото- и видеофиксации, а также аппаратура, позволяющая на расстоянии до двух километров распознать теплоконтрастные цели», – говорится в сообщении.

Представитель управления МЧС России по Севастополю Александр Лазарев сообшил, что сотрудники ведомства также раздают иллюстрированные листовки-памятки о соблюдении правил пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что правительство Севастополя до 21 мая ввело запрет на посещение лесов.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

В лесах Крыма разложили 100 тысяч доз вакцины от бешенства. Весенняя оральная иммунизация диких плотоядных животных против бешенства на территории Крыма завершена, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.

В заповедниках Крыма выявили 85 нарушителей. Во время рейдов по заповедникам Крыма инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов РК было проведено 85 профилактических бесед с нарушителями режима.

С начала года Ялтинский горно-лесной заповедник горел 14 раз по вине людей. В Ялтинском горно-лесном природном заповеднике усилят контроль за соблюдением особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Штраф до миллиона: в леса Севастополя запрещено ходить до 21 мая. Правительство Севастополя запретило посещать леса на майских праздниках и после них.