Власть
В закрытых лесах Севастополя ищут нарушителей с помощью дронов
Управление МЧС России по Севастополю ищет нарушителей во время пожароопасного периода в лесах с помощью дронов.
По информации ведомства, накануне патрулирование прошло на мысе Фиолент.
«В ходе воздушного мониторинга использовались средства фото- и видеофиксации, а также аппаратура, позволяющая на расстоянии до двух километров распознать теплоконтрастные цели», – говорится в сообщении.
Представитель управления МЧС России по Севастополю Александр Лазарев сообшил, что сотрудники ведомства также раздают иллюстрированные листовки-памятки о соблюдении правил пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что правительство Севастополя до 21 мая ввело запрет на посещение лесов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В лесах Крыма разложили 100 тысяч доз вакцины от бешенства. Весенняя оральная иммунизация диких плотоядных животных против бешенства на территории Крыма завершена, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.
В заповедниках Крыма выявили 85 нарушителей. Во время рейдов по заповедникам Крыма инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов РК было проведено 85 профилактических бесед с нарушителями режима.
С начала года Ялтинский горно-лесной заповедник горел 14 раз по вине людей. В Ялтинском горно-лесном природном заповеднике усилят контроль за соблюдением особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба Минприроды РК.
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