Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +20
море +15

Власть

В закрытых лесах Севастополя ищут нарушителей с помощью дронов

Управление МЧС России по Севастополю ищет нарушителей во время пожароопасного периода в лесах с помощью дронов.

По информации ведомства, накануне патрулирование прошло на мысе Фиолент.

«В ходе воздушного мониторинга использовались средства фото- и видеофиксации, а также аппаратура, позволяющая на расстоянии до двух километров распознать теплоконтрастные цели», – говорится в сообщении.

Представитель управления МЧС России по Севастополю Александр Лазарев сообшил, что сотрудники ведомства также раздают иллюстрированные листовки-памятки о соблюдении правил пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что правительство Севастополя до 21 мая ввело запрет на посещение лесов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В лесах Крыма разложили 100 тысяч доз вакцины от бешенства. Весенняя оральная иммунизация диких плотоядных животных против бешенства на территории Крыма завершена, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.

В заповедниках Крыма выявили 85 нарушителей. Во время рейдов по заповедникам Крыма инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов РК было проведено 85 профилактических бесед с нарушителями режима.

С начала года Ялтинский горно-лесной заповедник горел 14 раз по вине людей. В Ялтинском горно-лесном природном заповеднике усилят контроль за соблюдением особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Штраф до миллиона: в леса Севастополя запрещено ходить до 21 мая. Правительство Севастополя запретило посещать леса на майских праздниках и после них.

Коронавирус в Крыму
В Крыму семь пациентов с коронавирусом в реанимации

В Крыму семь пациентов с коронавирусом в реанимации

У 136 человек заболевание коронавирусной инфекцией протекает в средней степени тяжести.

Коронавирус в Крыму
Будем «заворачивать»: транспортный поток в Крым по мосту опять растет

Будем «заворачивать»: транспортный поток в Крым по мосту опять растет

За последние сутки в Крым прибыло почти 2,6 тыс. автомобилей. Только 37 машин не допустили на территорию полуострова.

Коронавирус в Крыму
Два города и четыре района: почему люди снова заразились коронавирусом в Крыму

Два города и четыре района: почему люди снова заразились коронавирусом в Крыму

Новые случаи заражения выявили в Симферополе, Алуште, Сакском, Раздольненском, Бахчисарайском и Кировском районах. Также зарегистрированы новые очаги инфицирования.

Власть
На ЮБК власти разрешили выкопать столетние кипарисы

На ЮБК власти разрешили выкопать столетние кипарисы

В Ливадии на улице Батурина собственник одного из ресторанов пытается выкопать столетние кипарисы ради расширения парковки, утверждают местные жители.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации