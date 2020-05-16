Власть
В Ялте отремонтируют аварийные подпорные стены
Капитальный ремонт 12 подпорных стен, которые официально признаны аварийными, будет произведен до конца лета.
Об этом сообщил отдел информационной политики администрации Ялты.
Сегодня начались работы на улице Войкова, следом стартуют на улицах Мухина и Коммунаров.
— Будут отремонтированы стены на ул. Войкова в районе домов № 11 и 13, ул. Коммунаров в районе домов № 3, № 4, ул. Виноградная, ул. Красноармейская в районе домов № 12, № 26 А, ул. Московская в районе дома № 2, ул. Мухина в районе дома № 7, ул. Фурмана в районе дома № 2, ул. Халтурина в районе домов № 30 и № 32, — отметил заместитель начальника департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сухопаров.
Кроме того, в Ялтинском регионе продолжают приводить в порядок дороги. За счет средств муниципального бюджета проводится ремонт дорожного покрытия в Кореизе по ул. Врачей Михайловых, ул. Парковый спуск и ул. Петровского.
Из республиканского бюджета, по данным департамента по вопросам ЖКХ, будет профинансирован ремонт дорог на ул. Ленинградская, ул. Рабочая, ул. Ударника, ул. Котельникова и ул. Бакунинский проезд в Ялте. Работы должны быть завершены также летом этого года.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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