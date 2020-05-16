В Верховной Раде назвали причину задержки возвращения Крыма Украине

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Украина не должна снимать вопрос возвращения Крыма и Донбасса с повестки дня и отодвигать его на задворки.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью Радио «Свобода».

По мнению спикера украинского парламента, «возвращение временно оккупированных территорий – процесс небыстрый и тяжелый, но откладывать его нельзя».

«Мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями Донбасса и Крыма, - заверил Разумков, отметив, что на протяжении нескольких лет этот вопрос отходил на второй план. – Сегодня я понимаю все те проблемы и вызовы, которые стоят перед государством: это и проблема коронавируса, которая достаточно ударила по всему миру и по Украине и с точки зрения реализации реформ, и с точки зрения экономических возможностей. Поэтому, к сожалению, быстро мы это не сделаем, но и оставлять или отдавать свои территории – это тоже невозможно».

Глава ВРУ уверен, что нужно продолжать оказывать на Россию международное давление, но при этом «не забывать развивать собственное государство».

«Потому что люди всегда хотят жить там, где лучше. Если на территории свободной страны будет лучше, то и возвращать временно оккупированные территории будет легче», - подытожил Разумков, отметив также, что «события марта 2014 года язык не поворачивается назвать референдумом».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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