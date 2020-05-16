В Севастополе отменен режим обязательной самоизоляции

фото © Крым.реалии

Режим обязательной самоизоляции в Севастополе отменили с 18 мая. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба.

«Пока обстановка достаточно стабильная. С учетом открытия сферы услуг, режим абсолютной самоизоляции становится достаточно странным при таком количестве людей, которые должны быть на работе, и тех, кто может пользоваться этими услугами», - сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

Обязательная самоизоляция сохраняется только для группы риска: люди в возрасте 65+ и больные хроническими заболеваниями. Также рекомендуется работодателям оставить сотрудников в возрасте 60+ на дистанционной форме работы или предоставить им оплачиваемые отпуска. Врио губернатора отметил, что блокпосты на въездах в Севастополь сохраняются, несмотря на новые правила. Пропуска для въезда и выезда из города тоже продолжают работать. Рассматривается возможность тотального тестирования людей на въездах в город, для этого будут закуплены экспресс-тесты.

Также к 20 мая готовятся к открытию дежурные группы в детских садах. В них смогут находиться одновременно по 8-12 детей из тех семей, где родители вышли на работу. Попасть в эти дежурные группы можно, написав заявление в детский сад и приложив документы о том, что оба родителя работают.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Посол США в ОБСЕ сделал заявление по Крыму. Посол США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор III призвал международное сообщество привлечь Россию к ответственности за «действия, противоречащие суверенитету и территориальной целостности Украины».

Российский портал «Госуслуги» не узнает крымчан. Крымчане, решившие оформить единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет на портале «Госуслуги», столкнулись с неожиданной проблемой.

Константинов нашел дешевые маски в Крыму. Спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов нашел компанию в Чувашии, которая может продать медицинские маски по низким ценам.

Аксенов рассказал о сложностях в снятии ограничений в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о сложности в принятии решения по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.