Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В магазинах Крыма посетителям предлагали обработать руки средством для мытья стекол ● В Севастополе будут тестировать всех приезжих на COVID ● В Крыму семь пациентов с коронавирусом в реанимации ● Будем «заворачивать»: транспортный поток в Крым по мосту опять растет ● В Севастополе достроили военный госпиталь, несмотря на вспышку COVID
В Севастополе отменен режим обязательной самоизоляции
фото © Крым.реалии
Режим обязательной самоизоляции в Севастополе отменили с 18 мая. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба.
«Пока обстановка достаточно стабильная. С учетом открытия сферы услуг, режим абсолютной самоизоляции становится достаточно странным при таком количестве людей, которые должны быть на работе, и тех, кто может пользоваться этими услугами», - сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
Обязательная самоизоляция сохраняется только для группы риска: люди в возрасте 65+ и больные хроническими заболеваниями. Также рекомендуется работодателям оставить сотрудников в возрасте 60+ на дистанционной форме работы или предоставить им оплачиваемые отпуска. Врио губернатора отметил, что блокпосты на въездах в Севастополь сохраняются, несмотря на новые правила. Пропуска для въезда и выезда из города тоже продолжают работать. Рассматривается возможность тотального тестирования людей на въездах в город, для этого будут закуплены экспресс-тесты.
Также к 20 мая готовятся к открытию дежурные группы в детских садах. В них смогут находиться одновременно по 8-12 детей из тех семей, где родители вышли на работу. Попасть в эти дежурные группы можно, написав заявление в детский сад и приложив документы о том, что оба родителя работают.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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