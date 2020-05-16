В Севастополе достроили военный госпиталь, несмотря на вспышку COVID

В Севастополе 15 мая был достроен и сдан многофункциональный медицинский центр Минобороны в бухте Омега.

Объект удалось сдать в срок, несмотря на то, что на его стройке в конце апреля произошла вспышка коронавируса. Центр предназначен в том числе для лечения больных COVID-19.

О готовности медцентров по всей стране сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу президенту России Владимиру Путину.

«По вашему поручению на фондах военных госпиталей в 15 регионах, от Калининграда до Камчатки, включая юг страны, в том числе Крым, построено 16 многофункциональных медицинских центров. Сегодня вводим в строй еще восемь – в Калининграде, Пушкине, Севастополе, Ростове-на-Дону, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске», - сказал Шойгу.

Всего новые госпитали позволят одновременно оказывать медпомощь 1 600 пациентам с коронавирусом, как военнослужащим, так и гражданскому населению. Центры укомплектованы новым оборудованием и средствами индивидуальной защиты, общий штат их персонала составит более 2 тысяч человек. Все специалисты прошли подготовку по диагностике и лечению коронавирусной инфекции в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Как сообщалось ранее, на стройке госпиталя Минобороны в районе бухты Омега в Севастополе в конце апреля выявили сразу 36 заболевших COVID-19 среди рабочих, позже их количество увеличилось. Стройка была переведена в режим обсерватора для 700 человек. Инфекцию завезли из Московской области вахтовики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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