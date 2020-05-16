Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму семь пациентов с коронавирусом в реанимации ● Будем «заворачивать»: транспортный поток в Крым по мосту опять растет ● В Севастополе достроили военный госпиталь, несмотря на вспышку COVID ● Сутки без новых случаев COVID: в Севастополе выписали девять человек ● Два города и четыре района: почему люди снова заразились коронавирусом в Крыму
В Севастополе будут тестировать всех приезжих на COVID
В Севастополе планируют ввести тотальное тестирование на COVID-19 при въезде в город.
Об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев в прямом эфире местного телеканала.
По его словам, отмена режима самоизоляции в городе планируется с понедельника 18 мая, решение об этом будет принято завтра. Но блокпосты на въезде в Севастополь останутся.
«Режим блокпостов будет сохраняться, даже если будет отменен режим самоизоляции. Мы даже усилим контроль», — уточнил Развожаев.
По словам губернатора, тестирование всех прибывающих в Севастополь из других городов будут делать при помощи экспресс-тестов, которые дают результат сразу же. Их планируют закупить в ближайшее время. Нужно это для того, чтобы обойтись без двухнедельной обсервации при возвращении из другого региона.
Ранее экономист Андрей Никитченко заявил, что у полуострова есть шанс сохранить и развить курортно-туристическую отрасль в условиях пандемии коронавируса путем создания на полуострове «чистой зоны», свободной от COVID-19, организовав экспресс-тестирование приезжающих в Крым туристов.
С начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 135 человек. Выздоровели 65 человек, два человека умерли. В Республике Крым этот показатель выше: из 259 случаев заражения выздоровевших за весь период – 87 человека, умерли - 5 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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