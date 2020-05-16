В Севастополе 15 июня обещают открыть пляжный сезон

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В Севастополе планируется открыть пляжный сезон. Это, по словам врио губернатора Михаила Развожаева, случится не раньше 15 июня.

«15 июня у нас открывается пляжный сезон. Я дал поручение готовить все пляжи к началу летнего периода. Понятно, что в этом году работа пляжей будет иметь «коронавирусный стиль». Операторы обязаны будут контролировать социальную дистанцию и количество людей. Пляжи будут работать для горожан только при соблюдении мер безопасности», - сообщил Развожаев.

Также врио губернатора не исключил, что в городе возможен и туристический сезон. Решение об этом будет принято после 15 июня.

«Теоретически на втором этапе этот вопрос можно рассмотреть. Если свою эффективность покажет экспресс-тестирование на въезде в город и ситуация резко не ухудшится и останется контролируемой, то мы возможно примем такое решение», - уточнил он.

Как сообщалось ранее, на въезде в город планируется ввести тотальное тестирование на коронавирус. При этом глава республики Крым Сергей Аксенов неоднократно заявлял, что туристического сезона на полуострове этим летом, скорее всего, не будет. По его словам, решение об этом будет принято на федеральном уровне к 1 июня.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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