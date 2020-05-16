В магазинах Крыма посетителям предлагали обработать руки средством для мытья стекол

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Глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская перечислила основные нарушения режима, которые допускают субъекты хозяйствования, приступившие к работе.

Об этом она заявила во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Все субъекты хозяйствования, направлявшие уведомления, принимали к исполнению те требования, которые были выдвинуты правительством. Что касается маленьких субъектов хозяйствования – не проводятся замеры температуры тела сотрудников, причем там работает один-два человека; либо, если имеется один контактный термометр, не проводится его дезинфекция. Не отмечаются записи в журналах о том, что проводится измерение температуры, — привела примеры Пеньковская.

Также в некоторых учреждениях не проводится дезинфекция контактных поверхностей, либо у персонала смутное представление о том, как это делается, как разводится дезресдство.

— В торговом павильоне отсутствует необходимый неснижаемый запас дезинфицирующих средств, иногда для обработки рук посетителям предлагают средство для мытья стекол.

Это вопиющие факты. В торговом павильоне отсутствует запас масок и перчаток для персонала, уж не говорю о разметке. В ряде объектов отсутствовал даже уборочный инвентарь. Мелочей в этой ситуации нет, у нас довольно сложная ситуация, и те субъекты, которые планируют начать работы с 18 мая, должны понимать, что мы идем на подъем, и невыполнение тех требований заставит нас вернуться в начало нашего пути, — подчеркнула Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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