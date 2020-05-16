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Коронавирус в Крыму

В Крыму выявлено за сутки еще 13 новых случаев COVID-19

10:16 суббота, 16 мая 2020
В Крыму выявлено за сутки еще 13 новых случаев COVID-19

фото © pixabay.com

За минувшие сутки в Крыму выявлено 13 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Об этом на заседании оперативного штаба заявил глава республики Сергей Аксенов.

«За истекшие сутки 13 заразившихся. Там, где старые очаги, все более-менее под контролем. Там, где новые очаги, нужно обращать особое внимание», - отметил Сергей Аксенов.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 272 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 87 человек выздоровели и были выписаны из больниц, пятеро человек с коронавирусной инфекцией умерли. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

С 18 мая в Крыму отменяют режим самоизоляции. Пункт об обязательной самоизоляции граждан исключен из новой версии указа главы Крыма о введении в республике режима повышенной готовности.

В Ялте развернули еще 70 коек для зараженных коронавирусом. Дополнительные койки подготовлены на базе ялтинской больницы ФМБА.

В Симферополе индекс самоизоляции самый низкий в Крыму. В крымской столице индекс самоизоляции на утро пятницы снизился до 2,0 пунктов – это худший показатель по полуострову.

За сутки два десятка гостей Крыма отправились в обсеварватор. За минувшие сутки в крымские обсерваторы были направлены 20 человек, въехавших на территорию полуострова, но не имеющих на это оснований.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выявлено за сутки еще 13 новых случаев COVID-19

В Крыму выявлено за сутки еще 13 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Крыму выявлено 13 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

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