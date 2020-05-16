Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму усиленно начали искать коронавирус у чиновников и врачей ● С 18 мая в Крыму отменяют режим самоизоляции ● Запреты только на бумаге: В «закрытом» Крыму отдыхают москвичи и тренируются уральцы ● Главными нарушителями режима самоизоляции в Крыму стали пенсионеры ● Аксенов переложил ответственность за срыв курортного сезона на Москву
В Крыму выявлено за сутки еще 13 новых случаев COVID-19
фото © pixabay.com
За минувшие сутки в Крыму выявлено 13 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Об этом на заседании оперативного штаба заявил глава республики Сергей Аксенов.
«За истекшие сутки 13 заразившихся. Там, где старые очаги, все более-менее под контролем. Там, где новые очаги, нужно обращать особое внимание», - отметил Сергей Аксенов.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 272 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 87 человек выздоровели и были выписаны из больниц, пятеро человек с коронавирусной инфекцией умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
С 18 мая в Крыму отменяют режим самоизоляции. Пункт об обязательной самоизоляции граждан исключен из новой версии указа главы Крыма о введении в республике режима повышенной готовности.
В Ялте развернули еще 70 коек для зараженных коронавирусом. Дополнительные койки подготовлены на базе ялтинской больницы ФМБА.
В Симферополе индекс самоизоляции самый низкий в Крыму. В крымской столице индекс самоизоляции на утро пятницы снизился до 2,0 пунктов – это худший показатель по полуострову.
За сутки два десятка гостей Крыма отправились в обсеварватор. За минувшие сутки в крымские обсерваторы были направлены 20 человек, въехавших на территорию полуострова, но не имеющих на это оснований.
В Крыму выявлено за сутки еще 13 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в Крыму выявлено 13 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Запреты только на бумаге: В «закрытом» Крыму отдыхают москвичи и тренируются уральцы
В Крыму указы главы республики Сергей Аксенова и губернатора Севастополя Михаила Развозжаева не действуют на иногородних – попасть на «изолирующийся» полуостров не составляет труда для путешественников, спортсменов и служителей муз.
Аксенов переложил ответственность за срыв курортного сезона на Москву
Ответственность за разорение курортно-туристической отрасли крымские чиновники переложили на федеральные власти.
Природа наступает: к домам крымчан подбираются зайцы, змеи и скорпионы
Почти двухмесячный период самоизоляции, отсутствие туристов, закрытые парки, популярные туристические маршруты и леса в целом «перезагрузили» крымскую природу.
14 мая
С 18 мая в Крыму отменяют режим самоизоляции
4 часа назад
В Симферополе индекс самоизоляции самый низкий в Крыму
В крымской столице индекс самоизоляции на утро пятницы снизился до 2,0 пунктов – это худший показатель по полуострову.