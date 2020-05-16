В Крыму усиленно начали искать коронавирус у чиновников и врачей

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Роспотребнадзор направил в Крым дополнительные бригады для тестирования представителей власти и врачей скорой помощи на COVID.

Об этом на оперативном штабе по эпидситуации в регионе сообщила главный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.

«У нас не очень высокий охват тестированием. Дополнительно, по моему обращению в федеральный Роспотребнадзор, главой службы Анной Поповой принято решение о направлении нам дополнительных бригад для увеличения объемов тестирования. Вчера с Минздравом РК и рядом министерств отработаны вопросы по проведению скрининга среди здоровых лиц», - сказала Пеньковская.

Тестирование чиновников и медработников проводится с пятницы, 15 мая.

«В течение этих дней будут проведены скрининги в первую очередь тех органов власти, сотрудников ГУПов и муниципальных учреждений, которые ведут прием граждан. Сегодня утром скрининги начались. Также поставлена задача обследовать всех работников скорой медицинской помощи по городам и районам», - отметила вице-премьер РК Елена Романовская.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 259 случаев заражения коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 87 человека, трое крымчан умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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