Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Будем «заворачивать»: транспортный поток в Крым по мосту опять растет ● В Севастополе достроили военный госпиталь, несмотря на вспышку COVID ● Сутки без новых случаев COVID: в Севастополе выписали девять человек ● Два города и четыре района: почему люди снова заразились коронавирусом в Крыму ● В Крыму обесточился COVID-госпиталь: как спасали пациентов на ИВЛ
В Крыму семь пациентов с коронавирусом в реанимации
фото © ria.ru
У 136 человек заболевание коронавирусной инфекцией протекает в средней степени тяжести.
Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
– 136 пациентов находятся в средней степени тяжести. К сожалению, 7 пациентов сегодня находятся в тяжелом состоянии. Одна из пациенток, 1945 года рождения, переведена была уже на инвазивный ИВЛ. Двое находятся на неинвазивном ИВЛе, – сказала Елена Романовская.
Также вице-премьер рассказала о ЧП в 7-й городской больнице Симферополя.
– Сегодня в ночь была аварийная остановка подачи электричества в 7-ю городскую больницу Симферополя. Но вовремя сработали все механизмы, были подключены аварийные генераторы. Пока происходил ремонт ни один пациент без помощи не остался, все сработало и ИВЛы не остановили свою работу, – отметила Елена Романовская. – Спасибо медицинскому и техническому персоналу 7-й городской больницы за то, что ситуацию оперативно взяли под контроль.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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