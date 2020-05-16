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Коронавирус в Крыму

В Крыму семь пациентов с коронавирусом в реанимации

15:00 суббота, 16 мая 2020
В Крыму семь пациентов с коронавирусом в реанимации

фото © ria.ru

У 136 человек заболевание коронавирусной инфекцией протекает в средней степени тяжести.

Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– 136 пациентов находятся в средней степени тяжести. К сожалению, 7 пациентов сегодня находятся в тяжелом состоянии. Одна из пациенток, 1945 года рождения, переведена была уже на инвазивный ИВЛ. Двое находятся на неинвазивном ИВЛе, – сказала Елена Романовская.

Также вице-премьер рассказала о ЧП в 7-й городской больнице Симферополя.

– Сегодня в ночь была аварийная остановка подачи электричества в 7-ю городскую больницу Симферополя. Но вовремя сработали все механизмы, были подключены аварийные генераторы. Пока происходил ремонт ни один пациент без помощи не остался, все сработало и ИВЛы не остановили свою работу, – отметила Елена Романовская. – Спасибо медицинскому и техническому персоналу 7-й городской больницы за то, что ситуацию оперативно взяли под контроль.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сутки без новых случаев COVID: в Севастополе выписали девять человек. В Севастополе за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 9 человек были выписаны по факту выздоровления.

Два города и четыре района: почему люди снова заразились коронавирусом в Крыму. Новые случаи заражения выявили в Симферополе, Алуште, Сакском, Раздольненском, Бахчисарайском и Кировском районах. Также зарегистрированы новые очаги инфицирования.

В Крыму выявлено за сутки еще 13 новых случаев COVID-19. За минувшие сутки в Крыму выявлено 13 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В Крыму усиленно начали искать коронавирус у чиновников и врачей. Роспотребнадзор направил в Крым дополнительные бригады для тестирования представителей власти и врачей скорой помощи на COVID.

Коронавирус в Крыму
В Крыму семь пациентов с коронавирусом в реанимации

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