В Крыму под медицинским наблюдением находится 1751 человек

Под медицинским наблюдением на дому находятся 898 человек.

Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– Сегодня под медицинским наблюдением находится 1751 человек. Под медицинским наблюдением на дому находятся 898 человек, в стационарах – 202 человека, – сказала Елена Романовская. – В обсерваторах изолировано 633 человека.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму семь пациентов с коронавирусом в реанимации. У 136 человек заболевание коронавирусной инфекцией протекает в средней степени тяжести.

В Севастополе достроили военный госпиталь, несмотря на вспышку COVID. В Севастополе 15 мая был достроен и сдан многофункциональный медицинский центр Минобороны в бухте Омега.

Сутки без новых случаев COVID: в Севастополе выписали девять человек. В Севастополе за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 9 человек были выписаны по факту выздоровления.

Два города и четыре района: почему люди снова заразились коронавирусом в Крыму. Новые случаи заражения выявили в Симферополе, Алуште, Сакском, Раздольненском, Бахчисарайском и Кировском районах. Также зарегистрированы новые очаги инфицирования.