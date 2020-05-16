Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе отменен режим обязательной самоизоляции ● В магазинах Крыма посетителям предлагали обработать руки средством для мытья стекол ● В Севастополе будут тестировать всех приезжих на COVID ● В Крыму семь пациентов с коронавирусом в реанимации ● Будем «заворачивать»: транспортный поток в Крым по мосту опять растет
В Крыму под медицинским наблюдением находится 1751 человек
Под медицинским наблюдением на дому находятся 898 человек.
Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
– Сегодня под медицинским наблюдением находится 1751 человек. Под медицинским наблюдением на дому находятся 898 человек, в стационарах – 202 человека, – сказала Елена Романовская. – В обсерваторах изолировано 633 человека.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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