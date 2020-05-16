Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +18
море +15

Коронавирус в Крыму

В Крыму под медицинским наблюдением находится 1751 человек

16:53 суббота, 16 мая 2020

Под медицинским наблюдением на дому находятся 898 человек.

Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

– Сегодня под медицинским наблюдением находится 1751 человек. Под медицинским наблюдением на дому находятся 898 человек, в стационарах – 202 человека, – сказала Елена Романовская. – В обсерваторах изолировано 633 человека.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму семь пациентов с коронавирусом в реанимации. У 136 человек заболевание коронавирусной инфекцией протекает в средней степени тяжести.

В Севастополе достроили военный госпиталь, несмотря на вспышку COVID. В Севастополе 15 мая был достроен и сдан многофункциональный медицинский центр Минобороны в бухте Омега.

Сутки без новых случаев COVID: в Севастополе выписали девять человек. В Севастополе за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 9 человек были выписаны по факту выздоровления.

Два города и четыре района: почему люди снова заразились коронавирусом в Крыму. Новые случаи заражения выявили в Симферополе, Алуште, Сакском, Раздольненском, Бахчисарайском и Кировском районах. Также зарегистрированы новые очаги инфицирования.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе отменен режим обязательной самоизоляции

В Севастополе отменен режим обязательной самоизоляции

Режим обязательной самоизоляции в Севастополе отменили с 18 мая. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба.

Коронавирус в Крыму
В Крыму семь пациентов с коронавирусом в реанимации

В Крыму семь пациентов с коронавирусом в реанимации

У 136 человек заболевание коронавирусной инфекцией протекает в средней степени тяжести.

Коронавирус в Крыму
Будем «заворачивать»: транспортный поток в Крым по мосту опять растет

Будем «заворачивать»: транспортный поток в Крым по мосту опять растет

За последние сутки в Крым прибыло почти 2,6 тыс. автомобилей. Только 37 машин не допустили на территорию полуострова.

Коронавирус в Крыму
Запреты только на бумаге: В «закрытом» Крыму отдыхают москвичи и тренируются уральцы

Запреты только на бумаге: В «закрытом» Крыму отдыхают москвичи и тренируются уральцы

В Крыму указы главы республики Сергей Аксенова и губернатора Севастополя Михаила Развозжаева не действуют на иногородних – попасть на «изолирующийся» полуостров не составляет труда для путешественников, спортсменов и служителей муз.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации