Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Девять детей в Крыму заражены COVID-19 ● Еще два предприятия в Крыму закрыли за нарушения правил работы ● На въезде в Крым завернули четыре автобуса с вахтовиками ● В Крыму под медицинским наблюдением находится 1751 человек ● В Севастополе отменен режим обязательной самоизоляции
В Крыму пенсионеров уличили в тотальном непослушании
фото © Крым.реалии
В Судаке и Феодосии пожилые люди массово вышли на прогулки в парки и скверы, нарушая режим самоизоляции.
В ходе оперативного штаба по эпидситуации в регионе власти Крыма призвали пенсионеров разойтись по домам.
«Большое количество людей было отмечено в парках и скверах, особенно возраста 65+. Мы обращаемся к этой категории граждан: все мы находимся в режиме самоизоляции, поэтому просьба находится в своих квартирах и домах. Большое количество людей было замечено в сквере Пушкина (Феодосия), практически все лавочки были заняты людьми преклонного возраста. Такая же ситуация и в Судаке», - отметил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.
По его данным, в Феодосии и Судаке масочный режим соблюдается местными жителями на 60%.
Кроме того в городах и районах республики провели проверки возобновивших работу предприятий. Так, из 10,5 тыс. предпринимателей не выполняли требования Роспотребнадзора только 93 компании.
Как сообщалось, в Республике Крым с начала пандемии выявлено 272 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки число инфицированных возросло на 13 человек. В Севастополе число зараженных достигло 132 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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