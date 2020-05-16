В Крыму пенсионеров уличили в тотальном непослушании

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В Судаке и Феодосии пожилые люди массово вышли на прогулки в парки и скверы, нарушая режим самоизоляции.

В ходе оперативного штаба по эпидситуации в регионе власти Крыма призвали пенсионеров разойтись по домам.

«Большое количество людей было отмечено в парках и скверах, особенно возраста 65+. Мы обращаемся к этой категории граждан: все мы находимся в режиме самоизоляции, поэтому просьба находится в своих квартирах и домах. Большое количество людей было замечено в сквере Пушкина (Феодосия), практически все лавочки были заняты людьми преклонного возраста. Такая же ситуация и в Судаке», - отметил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

По его данным, в Феодосии и Судаке масочный режим соблюдается местными жителями на 60%.

Кроме того в городах и районах республики провели проверки возобновивших работу предприятий. Так, из 10,5 тыс. предпринимателей не выполняли требования Роспотребнадзора только 93 компании.

Как сообщалось, в Республике Крым с начала пандемии выявлено 272 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки число инфицированных возросло на 13 человек. В Севастополе число зараженных достигло 132 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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