Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму выявлено за сутки еще 13 новых случаев COVID-19 ● В Крыму усиленно начали искать коронавирус у чиновников и врачей ● С 18 мая в Крыму отменяют режим самоизоляции ● Запреты только на бумаге: В «закрытом» Крыму отдыхают москвичи и тренируются уральцы ● Главными нарушителями режима самоизоляции в Крыму стали пенсионеры
В Крыму обесточился COVID-госпиталь: как спасали пациентов на ИВЛ
Из 166 пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на лечении в Республике Крым, 136 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, а семеро – в тяжелом состоянии.
Об этом сообщила вице-премьер республики Елена Романовская на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.
По ее словам, из семи человек трое подключены к аппаратам ИВЛ.
«Одна из пациенток 1945 года рождения была переведена на инвазивный ИВЛ, двое находятся на неинвазивном ИВЛ», - отметила Романовская.
Вице-премьер также сообщила об аварийном отключении электроэнергии, которое произошло ночью в инфекционном госпитале, развернутом на базе городской больницы №7 в Симферополе. К счастью, поломка не сказалась на работе жизненно важной аппаратуры.
«Вовремя сработали все механизмы, были подключены генераторы. Пока происходило выявление поломки и замена, ни один пациент без помощи не остался и все ИВЛ не остановили свою работу. Спасибо медперсоналу и техническому персоналу за то, что быстро эту ситуацию взяли под контроль», - поблагодарила Романовская.
Всего в Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 1751 человек, из них 898 человек наблюдаются дома, 220 человек находятся в стационарах, 633 человека помещены в обсерваторы.
С начала наблюдения в Республике Крым COVID подтвердился у 272 человек. Из них 101 человек были выписаны с выздоровлением, 166 продолжают лечение, 5 человек умерли.За последние сутки, как сообщалось ранее, было выявлено 13 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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