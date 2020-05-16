В Крыму обесточился COVID-госпиталь: как спасали пациентов на ИВЛ

Из 166 пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на лечении в Республике Крым, 136 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, а семеро – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила вице-премьер республики Елена Романовская на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

По ее словам, из семи человек трое подключены к аппаратам ИВЛ.

«Одна из пациенток 1945 года рождения была переведена на инвазивный ИВЛ, двое находятся на неинвазивном ИВЛ», - отметила Романовская.

Вице-премьер также сообщила об аварийном отключении электроэнергии, которое произошло ночью в инфекционном госпитале, развернутом на базе городской больницы №7 в Симферополе. К счастью, поломка не сказалась на работе жизненно важной аппаратуры.

«Вовремя сработали все механизмы, были подключены генераторы. Пока происходило выявление поломки и замена, ни один пациент без помощи не остался и все ИВЛ не остановили свою работу. Спасибо медперсоналу и техническому персоналу за то, что быстро эту ситуацию взяли под контроль», - поблагодарила Романовская.

Всего в Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 1751 человек, из них 898 человек наблюдаются дома, 220 человек находятся в стационарах, 633 человека помещены в обсерваторы.

С начала наблюдения в Республике Крым COVID подтвердился у 272 человек. Из них 101 человек были выписаны с выздоровлением, 166 продолжают лечение, 5 человек умерли.За последние сутки, как сообщалось ранее, было выявлено 13 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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