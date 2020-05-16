Власть
В Крыму нашли нелегальные скважины
Госинспекторами Минприроды Крыма составлен акт о выявленных нарушениях, проводится административное расследование.
Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РК.
Так, в ходе проведения проверки на территории муниципального образования Черноморский район установлено 4 факта пользования скважинами подземных вод без лицензии, а также нарушения требований охраны недр.
Указанные действия являются нарушением норм природоохранного законодательства в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр.
По результатам выявленного нарушения госинспекторами Минприроды Крыма составлен акт о выявленных нарушениях, проводится административное расследование.
После полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела об административном правонарушении, Минприроды Крыма будут приняты меры по устранению выявленного нарушения.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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