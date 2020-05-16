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Власть

В Крыму нашли нелегальные скважины

Госинспекторами Минприроды Крыма составлен акт о выявленных нарушениях, проводится административное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РК.

Так, в ходе проведения проверки на территории муниципального образования Черноморский район установлено 4 факта пользования скважинами подземных вод без лицензии, а также нарушения требований охраны недр.

Указанные действия являются нарушением норм природоохранного законодательства в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр.

По результатам выявленного нарушения госинспекторами Минприроды Крыма составлен акт о выявленных нарушениях, проводится административное расследование.

После полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела об административном правонарушении, Минприроды Крыма будут приняты меры по устранению выявленного нарушения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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