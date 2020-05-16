В Крыму «гаишников» ждет суд за злоупотребление полномочиями и подлог

В Красногвардейском районе перед судом предстанут сотрудники полиции, обвиняемые в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Об этом сообщила прокуратура РК.

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего государственного инспектора безопасности дорожного движения ОГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому району Республики Крым, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 285, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 292 УК РФ (организация совершения злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога), и 34-летнего государственного инспектора безопасности дорожного движения ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому району Республики Крым, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог).

По версии следствия житель г. Джанкой, будучи остановленным за превышение скоростного режима на территории Красногвардейского района, обратился за помощью к ранее знакомому государственному инспектору безопасности дорожного движения ОГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому району, на то время исполнявшему обязанности начальника указанного подразделения, с просьбой составить протокол об административном правонарушении за нарушение им скоростного режима на свою знакомую.

После чего, исполняющий обязанности начальника ОГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому району Республики Крым дал указание подчиненному сотруднику выполнить просьбу нарушителя скоростного режима.

В результате преступных действий сотрудников полиции к административной ответственности было привлечено невиновное лицо. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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