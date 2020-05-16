Происшествия
Трое севастопольских пчеловодов украли под Бахчисараем 30 ульев
Полицейские задержали группу севастопольцев, которые украли 30 ульев с пасек у села Холмовка Бахчисарайского района.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«В дежурную часть обратился представитель одной из частных пчеловодческих артелей, который заявил о пропаже сразу в нескольких местах ульев с пчелами, а также пустых ульев, приготовленных к новому летнему сезону. Деревянные сооружения для содержания пчел были похищены свободным доступом с открытой территории предгорных лугов», – говорится в сообщении.
Нанесенный несколькими кражами ущерб, с учетом стоимости самих ульев и пчелосемей, а также готовых произведенных продуктов пчеловодства, составил более 150 тысяч рублей. Полицейские установили подозреваемых в совершении преступления в короткие сроки. Ими оказались трое пчеловодов из села Родное (Севастополь).
«Установлено, что во время майских праздников злоумышленники проникли на территорию каждой пасеки, надев специальную одежду и маски, погрузили ульи на прицеп к автомобилю ВАЗ-2113. Для совершения кражи они совершили несколько поездок, тайно перевезя на территорию своего пчеловодческого хозяйства более 30 ульев», – уточнили в МВД.
Полицейские возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба. Мужчинам грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль и похищенные ульи были обнаружены в селе Родное. Имущество возвращено законным владельцам.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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