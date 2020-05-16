Сутки без новых случаев COVID: в Севастополе выписали девять человек

В Севастополе за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 9 человек были выписаны по факту выздоровления.

Об этом сообщается на сайте правительства города.

За все время наблюдения в Севастополе было подтверждено 135 случаев заболевания COVID-19. Из них выздоровели уже 74 человека. За это же время два пациента с коронавирусом скончались.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 81 человек, в городской больнице №9 – 89 человек, - отмечается в официальном сообщении. – Под наблюдением по месту жительства – 792 человека».

За предыдущие сутки в городе-герое число выздоровевших также превысило число заболевших: 15 мая подтвердилось всего три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, тогда как 8 человек были выписаны выздоровевшими.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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