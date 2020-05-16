Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Два города и четыре района: почему люди снова заразились коронавирусом в Крыму ● В Крыму обесточился COVID-госпиталь: как спасали пациентов на ИВЛ ● В Крыму выявлено за сутки еще 13 новых случаев COVID-19 ● В Крыму усиленно начали искать коронавирус у чиновников и врачей ● С 18 мая в Крыму отменяют режим самоизоляции
Сутки без новых случаев COVID: в Севастополе выписали девять человек
В Севастополе за прошедшие сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 9 человек были выписаны по факту выздоровления.
Об этом сообщается на сайте правительства города.
За все время наблюдения в Севастополе было подтверждено 135 случаев заболевания COVID-19. Из них выздоровели уже 74 человека. За это же время два пациента с коронавирусом скончались.
«На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 81 человек, в городской больнице №9 – 89 человек, - отмечается в официальном сообщении. – Под наблюдением по месту жительства – 792 человека».
За предыдущие сутки в городе-герое число выздоровевших также превысило число заболевших: 15 мая подтвердилось всего три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, тогда как 8 человек были выписаны выздоровевшими.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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