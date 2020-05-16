С 18 мая в Крыму отменяют режим самоизоляции

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Пункт об обязательной самоизоляции граждан исключен из новой версии указа главы Крыма о введении в республике режима повышенной готовности.

Документ опубликован на официальном сайте правительства республики и вступит в силу 18 мая 2020 года. Требование оставаться дома заменено на рекомендацию не покидать место жительства без необходимости.

«Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания (пребывания) без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов», - говорится в новой версии указа.

Режим изоляции обязаны соблюдать лишь граждане, приехавшие в Крым из других регионов России и из-за границы. Не имеющие жилья на полуострове должны направляться в обсерватор на 14 дней. Требование о самоизоляции после 18 мая также сохранится в отношении крымчан старше 65 лет. Кроме того, указом запрещено пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах.

До особого распоряжения жители Крыма обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - медицинские и немедицинские маски - при нахождении в общественных местах и транспорте. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга.

Требование соблюдать режим самоизоляции из-за коронавируса в Крыму действует с 3 апреля. Покидать дома разрешено только для прогулок с собакой, похода в магазин или выноса мусора. 11 мая в указ главы Крыма о режиме повышенной готовности были внесены поправки о продлении самоизоляции до конца месяца. В тот же день президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в стране с 12 мая.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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