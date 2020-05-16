С 18 мая крымчане смогут сменить оператора мобильной связи сохранив номер

С 18 мая 2020 года жители Республики Крым смогут воспользоваться услугой MNP для абонентов мобильной сети с кодом 978.

То есть, смогут перейти от одного оператора мобильной связи к другому с полным сохранением номера. Операторы мобильной связи готовы к оказанию услуги MNP в опытно-коммерческой эксплуатации. Об этом сообщает Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Для получения данной услуги необходимо обратиться в салоны сотовой связи, неукоснительно выполняя рекомендации по индивидуальной защите органов дыхания с использованием защитной маски.

Напомним, что благодаря услуге MNP, пользователи смогут сохранить свой телефонный номер после перехода на услуги крымского оператора связи совершенно бесплатно. В дальнейшем, после перехода на регионального оператора, процедура MNP будет работать в соответствии с порядком, предусмотренным для всей России: раз в 60 дней абонент сможет сменить оператора, заплатив 100 рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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