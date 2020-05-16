Прогноз погоды в Крыму на субботу 16 мая

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 16 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В горах Крыма - ветер (местами юго-западный 15-17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 81 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью около 19 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 73 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 15 до 17, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 92 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 22, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 82 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью около 15 градусов. Ветер южный 21 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 79 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 60 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром Температура воздуха днем от 13 до 20, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром Температура воздуха днем от 13 до 21, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 16, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-западный 5 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 91 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 84 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 17 градусов тепла. По городам: в Алуште - 14, в Евпатории - 15, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 15, в Николаевке - 15, в Севастополе - 14, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 15, в Феодосии - 15, в Ялте - 14 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 24, на Кипре - 20, в Одессе - 15, в Сочи - 17, в Турции - 20, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 15 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 15 мая.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 14 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 14 мая.

Прогноз погоды в Крыму на среду 13 мая. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 13 мая.

В Крыму объявлен оранжевый уровень угрозы: на полуостров надвигается непогода. В ближайшие часы и до конца суток в Крыму ожидается усиление ветра, сообщает пресс-служба МЧС РК со ссылкой на крымский гидрометцентр.