Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму под медицинским наблюдением находится 1751 человек ● В Севастополе отменен режим обязательной самоизоляции ● В магазинах Крыма посетителям предлагали обработать руки средством для мытья стекол ● В Севастополе будут тестировать всех приезжих на COVID ● В Крыму семь пациентов с коронавирусом в реанимации
На въезде в Крым завернули четыре автобуса с вахтовиками
В период повышенной готовности работа вахтовым методом в Крыму запрещена.
Об этом напомнил глава республики Сергей Аксенов во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— Мы вчера четыре автобуса завернули, категорически нет, мы же договорились, прошу руководителей предприятий помнить, никаких завозов работников вахтовым способом в период повышенной готовности на территорию Республики Крым не будет. Еще могу понять тех, кто пишет, что готов разместить за свой счет сотрудников в обсерваторе на две недели, хоть какая-то логика. В любое время дня и ночи информируйте, разворачиваем без вариантов, — заявил Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крым въезжает все больше автомобилей. За прошедшие сутки через Крымский мост на территорию Республики Крым въехало 2440 транспортных средств, выехало 2426.
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