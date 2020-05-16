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Коронавирус в Крыму

На въезде в Крым завернули четыре автобуса с вахтовиками

16:55 суббота, 16 мая 2020

В период повышенной готовности работа вахтовым методом в Крыму запрещена.

Об этом напомнил глава республики Сергей Аксенов во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— Мы вчера четыре автобуса завернули, категорически нет, мы же договорились, прошу руководителей предприятий помнить, никаких завозов работников вахтовым способом в период повышенной готовности на территорию Республики Крым не будет. Еще могу понять тех, кто пишет, что готов разместить за свой счет сотрудников в обсерваторе на две недели, хоть какая-то логика. В любое время дня и ночи информируйте, разворачиваем без вариантов, — заявил Аксенов. 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крым въезжает все больше автомобилей. За прошедшие сутки через Крымский мост на территорию Республики Крым въехало 2440 транспортных средств, выехало 2426.

В Крыму восстановят работу общественного транспорта в дневное время. С 18 мая в городах Крыма на маршруты выйдет большее количество автобусов в связи с возобновлением работы многих предприятий.

На обработку крымских автостанций уходит 8 кубов дезраствора. Сотрудники Управления МЧС провели дезобработку 16 крымских автостанций, сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымавтотранс».

В аэропорту Симферополя пассажиропоток упал почти на 100 процентов. В аэропорту Симферополь отметили большое снижение пассажиропотока на майские праздники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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