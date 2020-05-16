На ЮБК власти разрешили выкопать столетние кипарисы

фото © Мэрия Ялты

В Ливадии на улице Батурина собственник одного из ресторанов пытается выкопать столетние кипарисы ради расширения парковки, утверждают местные жители.

Власти Ялты говорят, что все законно и деревья просто пересаживают.

«Варвары пришли опять к власти, когда это закончится», – написала крымчанка в одной из ялтинских групп в Facebook.

При этом, по информации администрации Ялты, действия предпринимателя законны. Начальника городского департамента муниципального контроля Александр Гребенюк сообщил, что речь идет о пересадке четырех кипарисов. Он также отметил, что работы проводит ООО «Тифлис».

«Владельцы участка обратились в администрацию города Ялта с просьбой пересадить кипарисы, которые имеют большую ценность. Рассмотрев на комиссии данный вопрос, мы дали разрешение на пересадку. Подчеркну: данные деревья не пилят, а пересаживают. Кроме того, будут высажены еще четыре дерева, как компенсация на тот случай, если какой-то из пересаженных кипарисов не приживется», – отметил Гребенюк.

Жительница Ливадии Наталья Коновалова в комментарии «Вести Крым» рассказала, что решение принималось 23 апреля.

«Когда был режим самоизоляции, когда все люди сидели дома, никто не мог получить никакие документы, ресторан получил документы на пересадку многовековых кипарисов», – сказала местная жительница.

Собственник ресторана пока публично не комментировал ситуацию.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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