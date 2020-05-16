Крымский муфтият назвал новые сроки открытия Соборной мечети

Соборная мечеть, строящаяся в Симферополе, предположительно будет достроена и открыта в 2021 году.

Об этом на онлайн-пресс-конференции сообщил заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров.

«Пандемия повлияла на строительство мечети, приостановлены многие работы. Можно сказать, официально не работает объект на данный момент. При послаблениях в режиме будут начаты работы, где это возможно. На данный момент облицовка фасада, это можно увидеть наглядно, в большей степени закончена, и шла активными темпами внутренняя отделка. Если грубо говорить, работы осталось на полгода при условиях полной занятости всего персонала, который будет это делать, – сказал он. – Я думаю, максимум в течение года можно это все закончить при условиях, что работы будут вестись бесперебойно».

Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Альберт Кангиев добавил, что власти надеются на открытие мечети в следующем году.

«Мы очень надеемся, что в следующем году мы будем участниками торжественного ее (Соборной мечети) открытия. Это будет центром мусульман Крыма, это будет центром культурного общения, обмена мнениями, я думаю, не только мусульман. Это будет место, посещаемое всеми жителями и гостями нашего полуострова», – отметил Кангиев.

Строители завершили черновую отделку Соборной мечети осенью прошлого года. В мае текущего года мастера из Турции должны были приступить к работам по внутренней отделке и росписи мечети.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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