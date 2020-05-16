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Происшествия

Крымчанин забил молотком знакомого из-за давней детской обиды

14:11 суббота, 16 мая 2020

Следственные органы предъявили 31-летнему жителю Евпатории обвинение в убийстве знакомого, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

«Установлено, что мужчина после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу, пришел поговорить со своим давним знакомым, на которого у него с детства имелась обида. В ходе встречи между мужчинами произошел словесный конфликт. Спустя время евпаториец вернулся к обидчику в квартиру, где нанес ему множественные удары молотком в область головы и ножом по телу», – сказано в сообщении.

Задержанный подписал явку с повинной. По ходатайству следствия судом он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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