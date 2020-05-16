Происшествия
Крымчанин забил молотком знакомого из-за давней детской обиды
Следственные органы предъявили 31-летнему жителю Евпатории обвинение в убийстве знакомого, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
«Установлено, что мужчина после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу, пришел поговорить со своим давним знакомым, на которого у него с детства имелась обида. В ходе встречи между мужчинами произошел словесный конфликт. Спустя время евпаториец вернулся к обидчику в квартиру, где нанес ему множественные удары молотком в область головы и ножом по телу», – сказано в сообщении.
Задержанный подписал явку с повинной. По ходатайству следствия судом он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе сотрудник обокрал свою фирму. Сотрудниками полиции задержан житель Симферополя по подозрению в присвоении денежных средств работодателя, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
В Симферополе кассир нашла банковскую карту и сняла все деньги частями по 999 рублей. В отдел полиции г. Симферополя поступило заявление от местной жительницы о том, что ею была утеряна банковская карта, с которой в дальнейшем равными частями по 999 руб. были сняты все денежные средства.
В Симферополе таксист избил пассажира трубой. В вечернее время в отдел полиции поступило сообщение от врача «скорой медицинской помощи» о том, что на улице Трансформаторной неизвестными был избит 30-летний мужчина.
В Крыму парень под влиянием алкоголя украл автомат со жвачками и игрушками. Помимо уголовной ответственности хулигану грозит еще и административная – за нарушение режима самоизоляции, сообщает пресс-служба МВД по РК.
В Крыму семь пациентов с коронавирусом в реанимации
У 136 человек заболевание коронавирусной инфекцией протекает в средней степени тяжести.
Будем «заворачивать»: транспортный поток в Крым по мосту опять растет
За последние сутки в Крым прибыло почти 2,6 тыс. автомобилей. Только 37 машин не допустили на территорию полуострова.
Два города и четыре района: почему люди снова заразились коронавирусом в Крыму
Новые случаи заражения выявили в Симферополе, Алуште, Сакском, Раздольненском, Бахчисарайском и Кировском районах. Также зарегистрированы новые очаги инфицирования.
Природа наступает: к домам крымчан подбираются зайцы, змеи и скорпионы
Почти двухмесячный период самоизоляции, отсутствие туристов, закрытые парки, популярные туристические маршруты и леса в целом «перезагрузили» крымскую природу.
14 мая
С 18 мая в Крыму отменяют режим самоизоляции
8 часов назад
На ЮБК власти разрешили выкопать столетние кипарисы
В Ливадии на улице Батурина собственник одного из ресторанов пытается выкопать столетние кипарисы ради расширения парковки, утверждают местные жители.